BBB 25: Edilberto e Raissa são eliminados 2º paredão

O jogo chegou ao fim para Edilberto e Raissa no BBB 25 após disputarem a preferência do público contra Diego, Daniele, Vitória Strada e Mateus

Na noite desta terça-feira, 28, o jogo chegou ao fim para a dupla Edilberto e Raissa no BBB 25, da Globo. Eles foram eliminados no segundo paredão do reality show após enfrentarem as duplas Diego e Daniele Hypolito e Mateus e Vitória Strada.

Edilberto e Raissa saíram com 50,70% dos votos do público.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a importância de avaliar o próprio jogo no reality show para serem protagonistas, já que precisam correr riscos para atingirem os objetivos.

O próximo Big Fone do BBB 25

Na noite desta terça-feira, 28, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou quando o Big Fone vai tocar novamente no BBB 25. Desta vez, a dinâmica é inédita no reality show e promete causar ‘fogo no parquinho’ entre os participantes por causa de um ‘segredo’.

O comunicador contou que o Big Fone vai tocar na quarta-feira, 29, logo após o programa Mais Você, da Globo. Quem atender vai ganhar um almoço especial e poderá chamar mais duas duplas. Porém, o que os participantes não vão saber é que o almoço inteiro será transmitido na sala de estar para os outros brothers. Com isso, tudo o que for conversado entre os aliados no almoço, os outros brothers vão saber de tudo. Portanto, a dinâmica promete causar confusão entre os participantes.

"Vai começar uma semana insana no BBB 25. Hoje teremos a última eliminação em dupla. Amanhã, o Big Fone vai tocar de novo. A pessoa que atender vai ganhar um almoço especial para curtir com sua dupla. Melhor ainda, os dois vão poder chamar mais duas duplas para ir com eles. Só que essas três duplas não vão apenas almoçar juntas, elas vão tomar decisões que vão atingir outras pessoas da casa”, disse ele.

E completou: "O que elas não sabem é que o almoço inteiro vai ser transmitido para todo mundo no telão da sala, com áudio e vídeo. Imagina o furdunço quando voltarem para a casa! Essas três duplas vão ter que decidir quem, entre elas, que fica imune. O Big Fone vai tocar amanhã logo após o Mais Você”.

