BBB 25: Brothers criticam atitude de Diego Hypolito: 'Desleal'

Após o resultado do segundo paredão do BBB 25, alguns brothers repercutiram uma atitude de Diego Hypolito no jogo

A madrugada desta quarta-feira, 29, foi bastante agitada no BBB 25. Após a eliminação da duplaEdilberto e Raissa, os brothers passaram a repercutir os últimos acontecimentos dentro da casa mais vigiada do país.

Em conversa no Quarto Nordeste, Vitória Strada, Mateus e Giovanna criticaram a atitude de Diego Hypolito em revelar as estratégias do grupo para o ator Diogo Almeida, líder da semana.

"Eu achei muito ruim. Dá motivo para votarmos neles semana que vem, e sem eu me sentir mal. Isso para mim é desleal", declarou Vitória. "Na minha visão, eu voto neles semana que vem", disse Mateus. "Por mim também", concordou a atriz.

Vale lembrar que, além de Edilberto e Raissa, Vitória Strada e Mateus enfrentaram o segundo paredão da edição junto com Diego Hypolito e Daniele Hypolito. A dupla de irmãos recebeu 5,79% dos votos do público, enquanto a atriz e o amigo somaram 43,51%.

NA CARA NINGUÉM FALA! No quarto, Giovanna, Mateus e Vitória cogitam votarem em Diego no próximo paredão. No meio da conversa, Vitória diz que o nosso brother é desleal.



Desleal é você fingir ser amigo na frente e falar mal pelas costas, não acham? 🙄#TeamHypolito#BBB25pic.twitter.com/3xgYCv3h1s — Diego Hypolito 🤸‍♂️ (@diego_hypolito) January 29, 2025

Quando será o próximo Big Fone no BBB 25?

Na noite de terça-feira, 28, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou quando o Big Fone vai tocar novamente no BBB 25. Desta vez, a dinâmica é inédita no reality show e promete causar ‘fogo no parquinho’ entre os participantes por causa de um ‘segredo’.

O comunicador contou que o Big Fone vai tocar na quarta-feira, 29, logo após o programa Mais Você, da Globo. Quem atender vai ganhar um almoço especial e poderá chamar mais duas duplas. Porém, o que os participantes não vão saber é que o almoço inteiro será transmitido na sala de estar para os outros brothers. Com isso, tudo o que for conversado entre os aliados no almoço, os outros brothers vão saber de tudo. Portanto, a dinâmica promete causar confusão entre os participantes.

