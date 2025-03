BBB 25: Diego Hypolito tem crise de choro e é consolado por sua irmã, Daniele

No início da madrugada desta sexta-feira, 28, no BBB 25, o brother Diego Hypolito não conseguiu esconder a tristeza e caiu no choro. Saiba o motivo

A prova do Líder mexeu com as emoções de todos na casa do BBB 25, da Globo. No início da madrugada desta sexta-feira, 28, o brother Diego Hypolito não conseguiu esconder a tristeza ao ver a entrada de Maike no Apê do Líder, após o nadador conquistar sua terceira liderança.

Enquanto Maike leu as informações do Apê do Líder, Diego Hypolito se emocionou e recebeu o apoio de sua irmã, Daniele Hypolito, que o abraçou. Para quem não acompanhou, a Prova do Líder teve duas etapas: na primeira, o ginasta competiu em dupla com o nadador; na fase final, os dois se enfrentaram, e Maike saiu vencedor.

Após a prova, o líder Maike teve que apontar sua Mira do Líder. Ele colocou a pulseira em Daniele Hypolito, Delma e Diego Hypolito. Contudo, apesar de ter colocado o ginasta Na Mira, ele não é sua primeira opção de voto.

Diego Hypolito recebe atendimento médico após mal-estar

Na última quinta-feira, 27, Diego Hypolito precisou de atendimento médico no BBB 25 após sofrer uma forte crise de asma. O ginasta passou mal logo após a Prova do Líder e foi levado imediatamente ao confessionário. Segundo sua irmã, Daniele Hypolito, essa foi a pior crise enfrentada por Diego dentro do programa.

“Estava pior do que da outra vez”, disse Daniele, preocupada. “Vamos rezar... vai dar tudo certo”, garantiu João. O brother voltou para a casa no início da madrugada desta sexta-feira, 28, e foi acolhido pelos aliados no quarto Anos 50. “Evita falar”, aconselhou Vinícius. “Relaxa e vai dormir... depois a gente conversa”, acrescentou Delma.

No entanto, o ginasta expressou sua chateação com Maike. “O cara tá dormindo o jogo inteiro”, disse ele, que ajudou o paulista a vencer a Prova do Líder e recebeu a “Mira do Líder”.

Leia também: BBB 25: Maike usa poder do líder, escuta conversa de adversários e conclui: 'Podem ir'