O cantor Zé Felipe, de 26 anos, decidiu abrir uma 'caixinha de perguntas' por meio dos stories de seu perfil no Instagram para responder os fãs, mas acabou se irritando. Isso porque o famoso foi questionado, mais uma vez, sobre a sua sexualidade por um seguidor. Na ocasião, ele quis saber se Zé havia se relacionado com homens.

De maneira indiscreta, questionou: "Você já comeu viado?”, soltou o internauta em pergunta íntima para Zé Felipe. Diante disso, o filho do cantor Leonardo repreendeu o fã: “Galera, pergunta sobre música, pô. Aí vem uma pergunta dessa aqui. Você já comeu viado? Já, só seu pai, um só”, disse irônico.

Vale lembrar que, recentemente, Zé Felipe já havia utilizado o mesmo espaço em suas redes sociais para responder a um questionamento semelhante envolvendo sua sexualidade.

Um dos internautas quis saber se o cantor era gay. O filho de Leonardo não hesitou em dar uma resposta irônica: “Sou. Vira a bund* aí”, disse na ocasião.

Zé Felipe repreende Maria Flor e os fãs reagem

No último sábado, 29, Zé Felipe virou assunto nas redes sociais por causa de um vídeo com a filha do meio, a pequena Maria Flor, de dois anos. Nas imagens, ele apareceu dando bronca na filha e a postura dele como pai foi comentada na web.

No vídeo, Maria Flor teve uma atitude errada com a irmã, Maria Alice, e fez birra para não pedir desculpas para a irmã. Ela saiu correndo pela sala de cinema, mas o pai foi atrás dela repreendê-la. Confira!

