Graciele Lacerda faz tour e mostra detalhes de seu apartamento no litoral

A influencer Graciele Lacerda, esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, exibe a residência do casal em Itapema, Santa Cantarina

Nesta segunda-feira, 31, a influencer Graciele Lacerda decidiu fazer um tour e mostrar detalhes do apartamento de frente para a praia em Itapema, Santa Cantaria . Em um video publicado nos stories de seu perfil no Instagram, a esposa do cantor Zezé Di Camargo mostra o imóvel que vai uma vez por ano com o marido, e agora, com a filha deles, Clara, de três meses.

"Aqui é tão gostoso. Me lembrou Vitória quando a gente andava no calçadão", disse após passear com a filha.

Graciele contou que o imóvel ficou pronto em 2020, mas devido à pandemia, eles só conheceram o local em 2021. Ela, que tem uma residência fixa em São Paulo e uma fazenda em Goiás, continuou:

"Ficou pronto em 2020, mas foi no meio de uma pandemia e a gente não conseguiu vir para cá conhecer. A gente só veio conhecer em 2021. E desde então, a gente vem para cá. Mas a gente vem pouco porque o Zezé não para, está sempre trabalhando e nas férias vamos para a fazenda. Mas sempre no período de abril, a gente vem para cá e fica duas semaninhas para curtir. É muito gostoso", disse.

O imóvel tem uma cozinha aberta, que se integra à sala de jantar e de estar. O ambiente ainda tem uma adega, balcão com mármore e cozinha com móveis planejados.

"Na cozinha tem uma ilha e a gente sempre toma café e come aqui. A gente nem usa a mesa. A gente só usa esse cantinho porque ficou tudo muito lindo. Você vê o apartamento todo daqui. Ficou muito aconchegante e com cara de praia mesmo", continuou.

Uma escada de mármore direcionar aos três quartos, assim como um elevador. Na suíte principal há um closet para ela com ilha para maquiagem e outro para o cantor. Além de uma banheira ao lado da cama e uma TV escondida no teto.

"Essa banheira maravilhosa. Imagina tomar um bango! A gente nunca entrou nessa banheira. Abre aqui (sacada) e dá para ver o mar. Esse é o nosso cantinho em Itapema", encerrou. Confira:

Graciele Lacerda faz tour pelo apartamento no litoral pic.twitter.com/MVsel7YVzr — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 31, 2025

Graciele Lacerda faz tour pelo apartamento no litoral pic.twitter.com/6lGxgkdQxh — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 31, 2025

Graciele Lacerda faz tour pelo apartamento no litoral pic.twitter.com/K0KlsRay1x — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 31, 2025

Graciele Lacerda faz tour pelo apartamento no litoral pic.twitter.com/tqharsK5w5 — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 31, 2025

Graciele Lacerda flagra Zezé dormindo com a filha

Neste domingo, 30, Graciele Lacerda ao mostrar a sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, Clara Lacerda Camargo, em um momento de descanso na casa deles em Alphaville, São Paulo. Na ocasião, a influenciadora registrou a bebê com o sertanejo.

Mais uma vez, o cantor apareceu dando colo para a herdeira mais nova e deixou a esposa apaixonada. A empresária então fez a foto dos dois e postou em seus stories para os seguidores admirarem a família. Confira!

Leia também: Filha de Graciele Lacerda rouba a cena ao surgir de óculos escuros