Lexa diz que precisou tomar remédio para secar o leite após perda da filha

Em suas redes sociais, Lexa se abriu com seus seguidores e contou que precisou tomar remédios para secar o leite após a perda da filha

Nesta segunda-feira, 31, Lexase abriu com seus seguidores em suas redes sociais. A cantora contou que precisou tomar remédios para secar o leite após a perda da filha Sofia, fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna.

A artista foi internada para tratar pré eclâmpsia e precisou passar por uma cesárea de emergência. Infelizmente, a bebê morreu três dias após o nascimento.

"Estou recebendo várias mensagens da galera falando 'Lexa, toma remédio para secar o leite'. Eu já tomei. Não só uma dose, eu tomei duas doses para secar porque eu produzi muito leite. Mas como eu não amamentei, porque amamentar ajuda muito a emagrecer, mas eu não amamentei. Estou só explicando porque tem muita gente falando assim 'doa, faz isso, faz aquilo', mas já secou", disse ela.

Em seguida, a famosa pediu dicas para as mulheres que também passaram por uma cesárea. "Inclusive, quem já fez cesariana aqui, vocês ficaram com um inchaço em cima da cicatriz? O que vocês fizeram? Deu certo? É normal esse inchaço, mas tem uma galera que demora mais para sair. Se vocês tiverem dicas para me dar", pediu.

Processo de emagrecimento

Em suas redes sociais, Lexa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores. A cantora está retomando sua rotina após a perda da filha Sofia, fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna. A bebê nasceu prematura e morreu três dias após o parto.

Nesta segunda-feira, 31, a artista publicou um vídeo em que aparece na academia e comentou um pouco sobre seu processo de emagrecimento.

Lexa contou que está tendo dificuldades para perder peso, principalmente pela alta quantidade de remédios que precisou tomar.

"Estou tendo muita dificuldade para emagrecer mesmo não parecendo. Tive muito leite e não amamentei. Senti que empaquei na balança e está brabo. Não sei se foi a quantidade enorme de remédio que tomei também, inchei muito. Enfim, estou lutando aqui contra a falta de vontade", disse ela.

Leia também: Após perda da filha, Lexa anuncia retorno aos palcos