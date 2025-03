Jojo Todynho reflete sobre sua história de vida: 'Chorei em silêncio'

Em suas redes sociais, Jojo Todynho fez questão de refletir sobre a sua história de vida e relembrar suas lutas para chegar onde está

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 31, a cantora postou várias fotos em que aparece curtindo um jantar em um restaurante usando um vestido preto bem justinho.

Na legenda, a famosa refletiu sobre a sua história de vida e relembrou as suas lutas para chegar onde está. "Força de vontade sempre foi meu combustível. Nunca desisti, mesmo quando o caminho parecia impossível. Chorei em silêncio, dobrei meus joelhos e entreguei tudo nas mãos de Deus e Ele ouviu cada súplica. Hoje, vivo as conquistas que um dia pedi em oração. Agradeço aos que torcem por mim de verdade, que seguem do meu lado com amor e lealdade. E também sou grata àqueles que largaram minha mão achando que eu ficaria na lama… foi aí que eu aprendi a voar. Desde 1997 sobrevivendo com muita garra. Não me troco, não me vendo, não me rendo", escreveue ela.

No meio do carrossel de fotos, Jojo ainda publicou um texto sobre autocuidado. "A gente precisa parar de achar que só skincare é autocuidado. Dizer não é autocuidado, sair de um grupo chato é autocuidado, impor limites é autocuidado, silenciar é autocuidado, desligar o celular é autocuidado. Fica a dica", dizia a postagem.

Jantar romântico

Jojo Todynho aproveitou o fim de domingo, 30, em ótima companhia! Por meio das redes sociais, a influenciadora digital revelou que curtiu um jantar bastante romântico ao lado do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves.

Em seu perfil oficial, Jojo compartilhou com o público alguns registros de sua noite especial. Para a ocasião, a famosa apostou em um vestido longo preto, bolsa da grife Chanel e uma sandália da mesma cor da peça.

Em uma das imagens, o casal surgiu abraçadinho à mesa enquanto jantavam e apreciavam um bom vinho. "Meu date perfeito!", escreveu Jojo Todynho na legenda da publicação. Vale lembrar que a influenciadora assumiu publicamente o romance com Thiago Gonçalves em fevereiro deste ano.

