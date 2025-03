A apresentadora Patrícia Poeta aparece ao lado da irmã mais nova, a jornalista Paloma Poeta, durante treino e choca os fãs com semelhança entre as duas

A apresentadora Patrícia Poeta, de 48 anos, supreendeu os fãs nesta segunda-feira, 31, ao surgir ao lado da irmã caçula, Paloma , durante uma foto publicada em seu perfil no Instagram. No registro raro, as duas posam juntas durante uma sessão de exerícios e chocam os internautas pela semelhança entre elas.

"Malhar com a irmã pode?", escreveu na legenda da publicação. Na imagem, Poeta usa um conjunto de academia vermelho, já Paloma, optou por um top com uma calça legging marrom. Na seção de comentários, seguidores reagiram: "Quem é quem, Pati?" e "Que genética é essa?", foram algumas das mensagens presentes na publicação.

Paloma Poeta, de 32 anos, também é jornalista e é a caçula de três irmãs: a musa da Grande Rio é a irmã do meio, e a mais velha é Paula Poeta. Paloma atualmente apresenta o jornal Fala Brasil e Domingo Espetacular na Record TV.

Patrícia Poeta se declara para o fiilho

Recentemente, Patrícia Poeta compartilhou uma foto rara ao lado do filho, Felipe Poeta. O jovem se formou em produção musical na Los Angeles College of Music, nos Estados Unidos e a apresentadora expressou seu orgulho na ocasião.

"Meu filho, estou há um tempão tentando escrever algo para você, mas são milhões de memórias que me passam na cabeça. Você na minha barriga, criança, sempre muito ligado à arte. Lembro das suas descobertas, de fazer as lições de casa com você, de aprender a surfar para poder te acompanhar - e é isso que quero sempre: poder te acompanhar, te aplaudir, comemorar com você suas conquistas", iniciou. Confira!

