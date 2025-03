Virginia Fonseca mostra novo avião da família nas redes sociais: 'É nosso'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca fez questão de mostrar o novo avião da família. A influenciadora optou por uma aeronave maior

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

Nesta segunda-feira, 31, a digital influencer mostrou o novo avião da família. A famosa optou por uma aeronava maior e fez questão de mostrar a aquisição por dentro. O avião conta com assentos bastante confortáveis, inclusive um é específico para viajar deitado. Além disso, o avião conta com um desenho representando toda a família.

No vídeo publicado por Virginia, é possível Margareth Serrão, mãe da famosa, apresentando o avião para os pequenos, que ficaram encantados.

"Nossa nova conquista. Sempre vamos fazer tudo para vocês e por vocês!!! Com a chegada do José Leonardo nossa família cresceu e nosso avião também. 2025 é nosso, toda honra e glória a Deus", escreveu ela na legenda da publicação.

Procedimento nos dentes

No final do ano passado, a influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar que trocou as lentes de contato dentárias. A esposa de Zé Felipe colocou lentes há seis anos e, apesar de gostar delas na época, admitiu que não se estava se sentindo bem com o sorriso e optou pela mudança.

Em entrevista à CARAS Brasil, o dentista Flávio Pinheiroavaliou o procedimento estético realizado na influenciadora digital. Nas redes sociais, Virginia afirmou que sua autoestima foi elevada depois da transformação.

A apresentadora explicou que nunca teve problema com as lentes, mas sentiu necessidade de trocar, pois sentia que elas não estavam mais valorizando seu rosto. Flávio Pinheiro afirmou que a odontologia vai mudando ao longo dos anos, por isso é natural que algumas pessoas escolham por realizar a troca das lentes dentárias.

"Há seis anos era uma outra tecnologia. A odontologia evoluiu muito rápido, os materiais vão ficando melhores, mais resistentes, a estética vai melhorando. E pelo que eu percebi, as lentes dela não estavam dando nenhum problema. Só que ela percebeu que os dentes não combinavam com o rosto dela", afirmou.

Segundo o especialista, uma lente de contato dentária não é universal, pois cada indivíduo tem um formato de rosto e o dente é feito de acordo com a análise facial de cada pessoa. Flávio Pinheiro esclareceu sobre o assunto.

"Se a pessoa tem um rosto mais quadrado, a pessoa tem um dente mais quadrado. Se ela tem um rosto mais triangular, ela tem um dente mais triangular. Se ela tem um rosto mais redondinho, um dente é mais redondinho. Ela deve ter ficado bem feliz pelo novo formato", finalizou o especialista ao avaliar o sorriso da influenciadora digital Virginia Fonseca.

