BBB 25: Diego Hypolito detona jogo de brother rival: 'Fala montada'

Diego Hypolito criticou a postura de um brother após descobrir comentário do adversário sobre sua irmã, Daniele Hypolito, no BBB 25

Clima tenso entre os brothers! Durante a madrugada desta sexta-feira, 28, Diego Hypolito criticou a postura de Maike no jogo do BBB 25, da TV Globo. O assunto veio à tona após Daniele Hypolito, irmã do ex-ginasta, revelar um breve diálogo ocorrido anteriormente com o adversário.

De acordo com a sister, Maike, líder da semana, comentou que ela "resolveu aparecer no jogo só agora". "Eu nunca deixei de aparecer, porque eu nunca deixei de falar", declarou Daniele ao relatar a conversa para o irmão.

Diego, por sua vez, também saiu em defesa da sister: "Olha quem fala. Maria vai com as outras. Os textos são todos iguais. Dele [Maike], do João Gabriel, de todos, do grupo inteiro. A fala é sempre montada, sempre as mesmas coisas. Você pode aparecer a hora que você quiser, meu amor. Você está no Big Brother Brasil", disparou o brother.

"Inclusive, ele era uma pessoa extremamente apática no jogo. Me poupe. Em tudo, as falas das pessoas são cheias de conclusão, todo mundo aqui sabe de tudo. Todo mundo é dono da verdade nesse programa", completou Diego Hypolito.

💥Diego Hypolito dispara sobre brothers:



💬 "Olha quem fala. Maria vai com as outras. [...] Os textos são todos iguais. Dele, do João Gabriel, de todos, do grupo inteiro. A fala é sempre montada. Sempre as mesmas coisas. [...] Inclusive ele é uma pessoa que era extremamente… pic.twitter.com/0NE7UJ7cFv — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2025

Quem Maike vai indicar ao paredão?

Os brothers deram início a um novo ciclo no jogo do BBB 25 na noite de quinta-feira, 27. Maike, vencedor da prova do líder, já está traçando estratégias e analisando sua possível indicação direta ao 11º paredão da temporada.

Em conversa com outra sister, o brother revelou qual adversário deve mandar para a berlinda. De acordo com ele, apesar de ter colocado Diego Hypolito 'Na Mira', o ex-ginasta não é sua primeira opção de voto.

Além de Diego, Maike também entregou a pulseira do alvo para Daniele Hypolito e Delma; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Diego Hypolito tem crise de choro e é consolado por sua irmã, Daniele