BBB 25: Diego Hypolito confessa a Vitória Strada: 'Desespero muito grande'

O brother Diego Hypolito abriu o coração em conversa com a sister Vitória Strada na madrugada desta terça-feira, 8, no Quarto Anos 50 do BBB 25, da Globo. No desabafo, o ginasta relembrou um momento difícil no reality e revelou que o apoio da atriz foi essencial para não desistir.

"O dia que você me encontrou foi um dia muito decisivo para mim, para a minha estadia aqui. Eu poderia ter apertado o botão no desespero, e eu estava num desespero muito grande naquele dia", confessou ele, que contou como se sentiu com tudo que estava acontecendo. "Eu falei: 'Não vou aguentar ficar nessa casa, as pessoas estão gritando'. Me deu um desespero e eu pensava: 'Eu preciso sair'", recordou.

Em seguida, ele falou sobre a aproximação com Vitória Strada. "Eu não lembro nem quem eram as pessoas que estavam do meu lado, mas você me deu paz. Então por isso você me marcou, nesse momento, e eu falei: 'Essa menina está me entendendo'", enfatizou.

Vitória Strada e Diego Hypolito comentam trajetória no reality

Já na madrugada desta segunda-feira, 7, a atriz, que enfrenta o 14º Paredão da temporada com o ginasta, refletiu sobre sua jornada no programa e revelou estar com um pensamento inquietante. "Sabe quando a pessoa tem uma sobrevida? Está muito mal, aí, de repente, a pessoa fica muito bem, mas ela morre? Eu estava pensando se essa minha liderança não foi isso. (...) Era para eu ter meus últimos momentos comendo no VIP e terça-feira eu vou embora", analisou Vitória Strada.

A atriz conquistou a 13ª liderança do jogo, mas acabou sendo indicada à berlinda e agora disputa a permanência na casa com Diego e João Gabriel. Na sequência, o ginasta tentou tranquilizar a aliada. "Se você está falando isso de você, vai ser a mesma coisa de mim". "Mas você não foi Líder", rebateu a atriz com bom humor, arrancando risadas dos dois.

