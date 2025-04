Campeã em 2023, Amanda Meirelles mostra apoio à vitória de Renata no BBB 25

Após receber críticas por vencer o Big Brother em 2023, Amanda Meirelles saiu em defesa da conquista de Renata no BBB 25: "Não tentem tirar o mérito"

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles usou as redes sociais na última terça-feira, 22, antes da final do BBB 25, para deixar uma mensagem aos fãs do reality e ao futuro campeão. Ainda sem saber que Renata levaria o prêmio, a médica reforçou a importância de empatia e respeito ao vencedor , relembrando o período em que sua própria vitória, em 2023, foi questionada.

"Espero que essa pessoa [que ganhar] encontre um ambiente mais respeitoso, e que as pessoas que estão aqui fora não tentem tirar o mérito de quem vence. Isso é muito comum. Independentemente de quem vença, sempre vai ter gente criticando. Esse é o jogo", iniciou a ex-sister.

"Tentar diminuir a vitória do outro não vai dar o título a quem você queria que vencesse. Da próxima vez, se esforce, cumpra as regras do programa e vote mais. A regra é clara. Quem ganha é quem tem mais votos. Eu já prevejo. Todo ano o ciclo se repete, e quem ganha carrega o fardo de sempre mostrar que é suficiente para ter ganhado o prêmio", ressaltou na sequência.

E o conselho de Amanda coube bastante para o momento. Apesar de Renata ter conquistado mais da metade dos votos e se consagrado campeã, a decisão não agradou a todos os telespectadores do programa.

Nas redes sociais, muitos internautas declararam Guilherme como o “campeão moral” da temporada, especialmente por ele ter recebebido uma porcentagem maior que a bailarina no "voto único".

Novo visual

Amanda Meirelles surpreendeu os seguidores das redes sociais no último dia 27 ao mostrar o seu novo visual. A médica e campeã do BBB 23 decidiu abandonar os fios escuros e surgiu com as madeixas loiras.

Em seu perfil oficial, ela postou um vídeo mostrando como seu cabelo estava. Depois, mostrou a nova cor. "Estão prontos para uma nova história?", questionou a ex-sister na legenda.

A mudança no visual foi aprovado pelo internautas. "Ficou maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Eu amei. Ficou perfeita", confessou uma fã. "Uau, pronta para dominar o mundo", afirmou mais uma.

Confira:

