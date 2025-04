BBB 25: Vinicius lamenta conflito com Renata: 'Acha que tem a verdade'

Após embate com Renata, o brother Vinicius desabafou sobre o conflito no BBB 25 por falta de diálogo da parte da sister; entenda

O Sincerão de segunda-feira, 7, deixou alguns brothers do BBB 25 bastante reflexivos. Após a dinâmica, Vinicius e Renata conversaram sobre as informações obtidas pela sister na 'Vitrine do Seu Fifi', realizada no último mês em um shopping no Rio de Janeiro, e tentaram esclarecer os desentendimentos.

Durante o bate-papo, Vinicius se mostrou chateado ao afirmar que a bailarina não o procurou para conversar assim que retornou para o confinamento. A sister, por sua vez, explicou que seu embate direto não era com o brother, mas sim com Aline.

Depois da conversa, Vinicius se reuniu com Guilherme na área externa da casa para repercutir o assunto. Ao longo do desabafo, o baiano lamentou o conflito entre ele e Renata por falta de diálogo, uma vez que os dois sempre se deram bem.

"Se a gente tem uma relação boa e você sai e descobre que eu estava falando mal de você, eu, Vinicius, ia querer saber o que tinha acontecido. A partir desse momento, a gente bota uma pedra, quebra nossa relação, ou a gente busca se entender", declarou o brother.

"Talvez o erro estava em não saber filtrar isso, porque a relação boa que ela tinha com você, não tinha com a Aline. Ela poderia ter separado isso melhor", opinou Guilherme. Vinicius, então, explicou que abordou esse ponto de vista com a sister.

"Eu falei assim [para Renata]: ‘Você passou o que tinha que passar de uma forma muito direta. Você não demonstrou que queria conversar com ninguém. O que você teve que conversar, conversou. Em nenhum momento me deu o direito da dúvida’. Como convencer alguém que está coberta de razão? Como conversar com alguém que acha que tem a verdade?", finalizou o brother.

Em seguida, Vinícius continua desabafo com Guilherme sobre a conversa com Renata:



Renata cai no choro após embate com Vinicius

Logo após conversar com Vinicius, Renata seguiu para o Apê do Líder com Maike e caiu no choro ao desabafar sobre a situação. "Eu jamais faria algo se não fosse alguém que eu confio que tivesse falado para mim. Sério, estou cansada disso. Ofende até a minha inteligência a pessoa achar que vou chegar aqui soltando coisas aleatórias", lamentou ela.

"Não sei se o Brasil está me detestando... Eu sei que, se alguma coisa eu tiver errado ou não tiver feito direito, não tenho problema em me desculpar, jamais. [...] Eu sempre gostei do Vinícius e todo mundo sabe o quanto eu o defendi e o quanto eu nunca nem votei nele. Ele fica falando isso e parece que sou a pessoa mais injusta do mundo", declarou Renata.

