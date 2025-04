Maike manda recado para Renata após atitude polêmica no BBB 25: 'Mais uma vez'

Campeã do BBB 25, Renata tomou café da manhã com Ana Maria Braga e foi surpreendida por um pedido de desculpas de Maike

A sister Renata é a campeã do BBB 25, da Globo. Ela conquistou o primeiro lugar na grande final do reality show após disputar a votação contra Guilherme e João Pedro. E na manhã desta quarta-feira, 23, a bailarina tomou café da manhã com Ana Maria Braga e foi surpreendida por um pedido de desculpas de Maike.

Para quem não acompanhou, ele teve um comportamento inadequado com Renata. Durante uma confraternização na área externa da casa, ele agarrou o cabelo da sister, que imediatamente pediu para que o brother parasse. Ele também chegou a morder o braço da affair. Com isso, a produção emitiu diversos pedidos de atenção.

Durante o programa matinal, Maike entrou ao vivo e disparou: "Aproveitar esse espaço aqui, também, para pedir desculpas, mais uma vez, já que acabaram de passar essas cenas que foram horríveis. [...] E la merece, é uma mulher incrível, de garra. Acho que ela vai ver tudo o que eu vim falando dela, aqui fora, que são coisas que eu já falei para ela lá dentro. Tanto como jogadora, ela foi a melhor jogadora, na minha opinião. [...] Além disso, ela é um ser humano incrível, tem um coração muito nobre, muito leve, doce e leal", disse.

Maike não perdeu a oportunidade e pediu desculpas mais uma vez pra Renata!

Quanto Renata ganhou no BBB 25?

Renata levou para casa o prêmio de R$2,720 milhões e é a mais nova milionária da área. Ela também conquistou um carro avaliado em cerca de R$ 265 mil (a partir) e um apartamento no valor de R$ 260 mil. Além de R$ 35 mil em prêmios e dinheiro. Com isso, o programa rendeu a ela cerca de R$ 3,280 milhões. As informações são do jornal Extra.

