Mãe de Renata enfrentou medo para ver a filha na final do BBB 25: 'Primeira vez'

A sister Renata foi consagrada a campeã do BBB 25, da Globo. Para acompanhar de perto a grande final, a mãe da sister precisou vencer um grande medo

A sister Renata foi consagrada a campeã do BBB 25, da Globo, na noite desta terça-feira, 23. Para acompanhar de perto a grande final, a mãe da sister, dona Eulália, precisou vencer um grande medo: ela enfrentou o desafio de embarcar em um avião pela primeira vez para prestigiar a vitória da filha.

Em entrevista ao portal gshow, ela deu detalhes da experiência. "Primeira vez que eu andei de avião. Experiência única, mas tive que superar esse medo porque ver a minha filha era mais importante do que tudo. A gente tem que vencer os medos e esse momento era um momento muito especial, então eu venci esse medo por ela" .

Ela ainda analisou a trajetória da filha no confinamento. "Para mim, na verdade, toda a trajetória dela na casa foi especial. Ela sempre demonstrou muita determinação. Renata é uma menina muito guerreira, então toda a passagem dela na casa foi de muito orgulho e cada dia ela tem se superado mais".

Quanto Renata ganhou no BBB 25?

Renata levou para casa o prêmio de R$2,720 milhões e é a mais nova milionária da área. Ela também conquistou um carro avaliado em cerca de R$ 265 mil (a partir) e um apartamento no valor de R$ 260 mil. Além de R$ 35 mil em prêmios e dinheiro. Com isso, o programa rendeu a ela cerca de R$ 3,280 milhões. As informações são do jornal Extra.

Ao longo do confinamento, Renata enfrentou seis Paredões, venceu uma Prova do Líder, conquistou uma vez o colar do Anjo e também precisou cumprir o Castigo do Monstro em uma ocasião. Além disso, em uma votação que envolveu todos os participantes, ela foi escolhida para participar de uma dinâmica inédita no programa: a Vitrine do Seu Fifi.

Leia também: BBB 25: Guilherme é o vice-campeão e João Pedro fica em terceiro lugar