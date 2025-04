BBB 25: Será que Renata vai dividir o prêmio com Eva? Ela responde

Depois de vencer o BBB 25, Renata é questionada sobre o destino do prêmio milionário e diz se vai dividir com sua dupla Eva

Vencedora do BBB 25, a sister Renata é a nova milionária do Brasil. Ela levou para casa o prêmio de R$ 2.720.000 ao ficar em primeiro lugar na grande final. Com isso, a jovem foi questionada se pretende dividir o valor com Eva, que foi dupla para entrar no reality show.

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, ela foi questionada sobre a possibilidade de dar uma parte da quantia para a amiga. Então, ela contou que vai usar uma parte do dinheiro para colocar em prática um projeto que elas têm em conjunto.

"Todo mundo me pergunta isso. A gente sonha muitos sonhos juntas por dividirmos a vida. E um dos nossos sonhos era poder ajudar a escola, o projeto que a gente veio . Inclusive eu verbalizei isso no dia da minha prova do líder quando visualizei ali todo o meu projeto naquele cenário. E foi um momento muito especial", disse ela.

E completou: "Eu lembro que assim que vi o vídeo da casa de bonecas falei para ela (Eva) que a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente sair daqui, não interessa em que lugar a gente fique, o dinheiro que a gente tiver gente vai dar um jeito de ajudar o projeto a crescer, a multiplicar e a poder aumentar a quantidade de atendimentos para outras meninas e meninos, porque a gente sabe o valor que isso teve na nossa vida e sabe qual transformador isso foi".

Em entrevista nos bastidores da Globo, Renata revelou mais detalhes sobre o que vai fazer com o prêmio do BBB 25. "Primeiro eu tenho que limpar meu nome (risos). Eu não consigo dizer com precisão o que eu vou fazer agora porque é muito dinheiro, eu nunca nem vi a minha conta passar de seis dígitos, quanto mais de milhões. Obviamente, como já falei, vou honrar a minha família imediatamente. É o mínimo que eu posso fazer por quem me honrou a vida inteira e estava lá, inclusive, naquele gramado, torcendo e vibrando para que eu ganhasse", disse ela.

"J unto com a Eva, eu também tinha o sonho de ajudar de alguma forma projetos sociais. O que eu puder fazer com a minha voz, com a força que eu tiver, para ajudar esse mesmo lugar de onde eu vim, eu vou fazer. Eu sei o quanto isso foi importante na minha vida e o quanto isso me agregou com valores e experiências muito edificantes . O máximo que eu puder proporcionar para outras meninas e meninos, para pessoas que acreditam na arte, no esporte, com certeza eu farei", finalizou.

Leia o discurso completo de Tadeu para Renata no Big Brother Brasil:

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, conheceremos o grande campeão do BBB 25. E lá se foram 100 dias... é uma vida, né? Parece que vocês entraram naquela porta uns dois ou três anos atrás, pelo tanto que viveram. E não entraram sós: pela primeira vez na história, os participantes entraram em duplas, o que trouxe dinâmicas de relacionamento totalmente diferentes. Irmãos, amigos, pais e filhos, marido e mulher, foram duplas de todos os matizes e todos os cantos do Brasil. E chegam na final:o genro ,que veio com a sogra lá de Pernambuco, o gêmeo, que veio inseparável irmão lá do Goiás, a amiga, que veio com a sua amiga-alma-gêmea lá do Ceará", disse ele.

"Nesses 100 dias, doze duplas escreveram uma história única, com palavras que são a cara do BBB 25: régua, atravessamento, jumento, surucucu, velha sonsa, pomba suja, sarau, leão de quarto, leoa, gralha, risada, vitrine, barrado, papo reto, menino bom e berimbau. Numa temporada repleta de disputas imprevisíveis, com votações acirradas, voto único dizendo uma coisa e o voto da torcida dizendo outra - teve Paredão que virou com o programa no ar - e aqui estamos com os nossos três finalistas: Guilherme, João Pedro e Renata".

"O Guilherme já entrou no BBB pelo voto popular, e veio para acabar com essa bobagem de que relacionamento de sogra e genro tem que ser conflituoso e ruim. Como é apaixonado pela Delma. Paixão é uma marca do Guilherme, seja com as lágrimas, que rolam fáceis pelo seu rosto, seja com a ênfase que ele põe na argumentação. Ele aperta os olhos assim e fala com a cara toda. Quem não conhece pode achar que é briga, mas ele só está caprichando na mensagem. Guilherme é o amigão que todo mundo gosta de por perto, que ninguém quer tirar do jogo. O cara que busca justiça para si e para os seus. Ele defende mesmo! E não se atrevam a mexer com a sogra. Como ele fica feliz com a felicidade da Delma, e como fica bravo se fizerem isso aqui com ela".

"João Pedro está aqui vivendo, além de tudo que é único no Big, outra experiência inédita: ficar longe do irmão, com quem divide tudo, desde o DNA, de quem nunca se separou, desde a barriga da mãe. Mas esse moleque é 'raçudo'. A mesma força que ele mostrou nas provas, vencendo uma atrás da outra, ele usa na vida para superar os momentos difíceis. Quantas vezes ele ficou ensaiando o que ia falar para mim ao indicar alguém para o Paredão... se as palavras, às vezes, teimam em fugir, ele corre atrás para laçar essas danadas. Garoto simples, humilde e cheio de vontade de aprender. Imagine a vovó vendo isso? Imagine o tamanho do orgulho?".

"Renata, você fez tudo, absolutamente tudo o que se poderia pedir de alguém que vai pra uma dinâmica como a vitrine do seu Fifi. Você ouviu aquela enxurrada de informações, prestou muita atenção, absorveu e voltou pra ação. Sabe aquelas caixinhas de música que você dá corda e surge uma bailarina dançando? Ali na vitrine o público abriu a caixinha, pediu pra você dançar e te deu corda. E a bailarina voltou com tudo. Você tá acostumado a fazer isso, né? Quando não passava numa audição, Dona Eulália não passava a mão na cabeça. Não arranjava historinha pra consolar a filha. A mãe dizia, alguém treinou mais que você, treine mais. Dona Eulália é sua inspiração. Assim como hoje, a tia Renata é inspiração pra tantas crianças, que olham pra essa menina que veio da comunidade do Barroso e hoje é exemplo de como lutar por uma vida melhor. Até o BBB, seu público era só família e amigos. Agora é o Brasil. A caixinha de música nunca mais vai se fechar. Nunca mais vai faltar corda. E a bailarina vai dançar pra sempre na memória do público. E seus passos entraram pra história. Sabe por quê, Renata? Porque você é a campeã do BBB 25!", finalizou.