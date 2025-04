BBB 25: Renata chora após embate com brother: 'Brasil está me detestando'

Bastante chateada, a sister Renata desabafou com Maike sobre o desentendimento com outro brother durante o Sincerão do BBB 25

O Sincerão de segunda-feira, 7, rendeu bastante assunto entre os brothers do BBB 25. Após a dinâmica, Renata e Vinicius conversaram sobre as informações obtidas pela sister na 'Vitrine do Seu Fifi', realizada no último mês em um shopping no Rio de Janeiro.

Durante o bate-papo, Vinicius se mostrou chateado ao afirmar que Renata não o procurou para conversar assim que retornou para o confinamento. A sister, por sua vez, explicou que seu embate direto não era com o colega, mas sim com Aline.

Depois dos esclarecimentos, a bailarina seguiu para o Apê do Líder com Maike e caiu no choro ao desabafar sobre a situação. "Eu jamais faria algo se não fosse alguém que eu confio que tivesse falado para mim. Sério, estou cansada disso. Ofende até a minha inteligência a pessoa achar que vou chegar aqui soltando coisas aleatórias", lamentou ela.

"Não sei se o Brasil está me detestando... Eu sei que, se alguma coisa eu tiver errado ou não tiver feito direito, não tenho problema em me desculpar, jamais", completou Renata, sendo consolada por Maike.

Por fim, a sister mencionou a 'falta de consideração' de Vinicius com ela. "Eu sempre gostei do Vinícius e todo mundo sabe o quanto eu o defendi e o quanto eu nunca nem votei nele. Ele fica falando isso e parece que sou a pessoa mais injusta do mundo", declarou Renata.

💬 Renata relembra fofocas contadas na Vitrine do Seu Fifi: "Tu entende que eu jamais faria algo se fosse alguém que eu não confio que tivesse falado pra mim? Tô cansada disso! Ofende até a minha inteligência a pessoa achar que eu vou chegar aqui soltando coisa aleatória. As… pic.twitter.com/RlZtnvc4Yv — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2025

Quanto Daniele Hypolito ganhou no BBB 25?

A ginasta Daniele Hypolito foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite de domingo, 6, e quase saiu do programa com as mãos abanando. Isso porque ela não ganhou nenhum grande prêmio durante o período no confinamento.

Enquanto esteve na casa do Big Brother, Daniele não venceu provas e não participou de dinâmicas que rendiam grandes valores em dinheiro ou prêmios volumosos. Ela apenas recebeu pequenos prêmios em atividades em grupo com patrocinadores, como R$ 1 mil em uma dinâmica.

Porém, a ex-atleta não saiu do programa de mãos abanando. Isso porque ela teve o valor do cachê por ser uma integrante do camarote. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, Daniele e seu irmão Diego Hypolito embolsaram R$ 120 mil cada um em cachê por irem ao reality show.

