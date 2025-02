BBB 25: Camilla lamenta atitude de brother: 'Fiquei chateada'

Vetada da festa do líder, a sister Camilla desabafou com a irmã, Thamiris, sobre ficar fora do evento no BBB 25

A noite de quarta-feira, 26, foi de festa no BBB 25! Camilla, no entanto, não pôde aproveitar o evento. Isso porque a sister foi vetada do momento de diversão por João Pedro, líder da semana, e seguiu para outro cômodo da casa para cumprir uma missão.

Diferente das outras vezes em que os brothers barrados da festa tiveram que montar um quebra-cabeça, Camilla precisava encontrar algumas chaves em uma piscina de bolinhas para conseguir abrir os baús da dinâmica e, assim, participar da festa.

Porém, a irmã de Thamiris não conseguiu cumprir o desafio e retornou para a casa somente após o fim do evento. Visivelmente chateada, a sister lamentou a escolha de João Pedro.

"Se eu conseguisse abrir [os baús], já tinha pensado. 'Vou sair, beber uma cerveja, comer e vou entrar'. Se ele [João Pedro] falasse alguma coisa comigo, eu ia falar: 'Se você me vetou, é porque eu não faço diferença na sua festa, então eu não quero ficar aqui'. Aí que ele ia ficar com raiva de mim, mesmo. Thamiris, eu fiquei muito chateada", desabafou a trancista.

"Não estou conseguindo entender qual a métrica das pessoas para julgar", acrescentou a sister. "A métrica das pessoas é não se comprometer. Elas usam motivos da semana", declarou Thamiris, por fim.

Vale lembrar que, mais cedo, João Pedro revelou aos aliados de jogo que vetaria Vitória Strada da festa. "Eu não tenho outra pessoa. As pessoas que eu tenho são Dani, Diego [...] E ela não é terceira opção de voto para mim, não. Eu tenho mais cinco na frente dela", disse o brother, na ocasião.

João Gabriel e João Pedro se estranham durante festa

A madrugada desta quinta-feira, 27, foi de festa no BBB 25! Desta vez, João Pedro, líder da semana, ganhou o evento temático com decoração do interior e aproveitou a ocasião para usar um chapéu pertencente a seu irmão gêmeo, João Gabriel.

O brother, no entanto, passou a ficar incomodado ao perceber que João Pedro não estava tendo cuidado com o bem material. Ao longo da festa, João Gabriel desabafou com outros colegas de confinamento a respeito do assunto e ressaltou o descuido do irmão com o item; confira detalhes!

