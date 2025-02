BBB 25: João Gabriel e João Pedro se estranham durante festa: 'Bobo'

O brother João Gabriel se incomodou com um descuido do irmão gêmeo, João Pedro, na festa do líder; saiba o que aconteceu

A madrugada desta quinta-feira, 27, foi de festa no BBB 25! Desta vez, João Pedro, líder da semana, ganhou o evento temático com decoração do interior e aproveitou a ocasião para usar um chapéu pertencente a seu irmão gêmeo, João Gabriel.

O brother, no entanto, passou a ficar incomodado ao perceber que João Pedro não estava tendo cuidado com o bem material. Ao longo da festa, João Gabriel desabafou com outros colegas de confinamento a respeito do assunto e ressaltou o descuido do irmão com o item.

"Não estou nem aí, o chapéu é meu. Eu conheço o meu chapéu. Ele sabe que é meu chapéu. Meu irmão não é bobo, não... Aí, fica de gracinha", desabafou o gêmeo. "A festa é dele... Na sua festa, você estava de chapéu. Você vai deixar ele sem chapéu na festa dele?", tentou amenizar Aline.

"O problema não é ele usar, o problema é cair no chão", explicou João Gabriel. Anteriormente, o brother deixou claro a importância que o chapéu tem para ele após Eva amassar o acessório.

Com o fim da festa, o brother arrumou seus objetos pessoais que estavam no Apê do Líder e deixou o cômodo. "Comigo você não fala mais nunca", disparou João Gabriel para João Pedro ao sair do local.

#FestaDoLíder 🫅:



XIII! João Gabriel reclama de comportamento de seu irmão, João Pedro, com o chapéu dele 👀



Vem aí a treta do chapéu? #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/CMdyZswM5j — Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2025

Vilma comenta eliminação de Diogo Almeida

A eliminação de Diogo Almeida no sexto paredão do BBB 25 segue dando o que falar entre os brothers. Sozinha no jardim, a mãe dele, Vilma, foi surpreendida com a chegada de Renata, que questiona como a estudante de nutrição está se sentindo. Além da saída do filho, ela também foi vetada da próxima Prova do Líder por Vinícius.

"Tranquila, mesmo. Tem que seguir, cara. Mas conto com vocês. Vocês me dando apoio, gente, é só o que eu preciso. Só não posso ficar sozinha", disse ela para a bailarina. "Não, aqui ninguém está sozinho. Se precisar de alguma coisa, pode chamar", devolveu Renata.

