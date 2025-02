BBB 25: Thamiris analisa sister: 'Precisa olhar o comportamento dela'

Em conversa com Gracyanne Barbosa, Thamiris deu sua opinião sincera sobre a forma que uma sister se comporta no reality show

Na academia do BBB 25, nesta quarta-feira, 26, Thamiris e Gracyanne Barbosa fizeram suas análises de jogo após a eliminação de Diogo Almeida no paredão. A nutricionista afirmou que está sentindo Vitória Strada mais segura após vencer o paredão contra o ator e Vilma.

A musa fitness concordou com a aliada. "Ela está muito diferente, não só hoje. Desde que foi acolhida. [...] Acho que é bom para o jogo dela, e para a cabeça, também. Não ser gostada, porque estava sendo votada toda semana, estava a afetando muito", diz ela.

Em seguida, Thamiris avaliou o comportamento da atriz: "Vitória cismou que as pessoas não estavam gostando dela. E não era sobre gostar. A Vitória precisa olhar o comportamento dela. Foi aquela parada do vidro quebrar, de ser chamada e estar lá dentro, de toda hora ficar apitando coisa e ela demorar...", comentou.

Gracyanne também falou sobre Vitória ser alvo por ser Camarote. "Leva para um lugar [...] 'não liga porque é Camarote, não precisa tanto'. Naturalmente quem é Pipoca, já pensa, primeiro, em votar em um Camarote. Eu falo isso desde a primeira semana e a Vitória não concorda", acrescentou.

Daniel Rocha se pronuncia em defesa de Vitória Strada

Nos últimos dias, o nome de Vitória Strada ficou entre os assuntos mais comentados da web após a atriz protagonizar uma briga intensa com Camilla e Thamiris, suas então aliadas de jogo no BBB 25. As três sisters se desentenderam logo após a formação do sexto paredão, realizada no domingo, 23. Agora, após o resultado do paredão, do qual Vitória Strada disputava com Diogo Almeida e Vilma, Daniel Rocha, namorado da sister, se pronunciou a respeito do assunto.

"Acho que as pessoas estão querendo uma posição minha sobre os acontecimentos dos últimos dias no Big Brother Brasil. Então, resolvi dividir algumas palavras com vocês. É profundamente angustiante quando alguém que sempre acolheu e respeitou as pessoas ao seu redor, se vê injustamente acusada de algo que não é. Especialmente em um contexto de pressão psicológica intensa O medo do cancelamento pode levar qualquer um a duvidar de si mesmo, anulando muitas vezes a sua própria voz e aceitando uma culpa que não lhe pertence (...)", disse ele em um trecho. Veja o pronunciamento completo!

