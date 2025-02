BBB 25: João Pedro revela quem vai barrar na festa do líder

"Eu não tenho outra pessoa", confessou João Pedro, o líder da semana, ao revelar para Eva quem será barrado da festa desta quarta-feira, 26

Na área externa da casa do BBB 25, João Pedro revelou para Eva qual participante pretende vetar da festa do líder desta quarta-feira, 26.

Durante o papo, o irmão de João Gabriel contou que Vitória Strada é a sua escolha. A atriz foi vetada pela fisioterapeuta na semana passada, mas voltou para a festa após conseguir montar o quebra-cabeça após mais de três horas.

O líder, então, perguntou à bailarina se deveria conversar com a sister antes de ter que comunicar para todos sua decisão. Eva falou para o brother fazer o que achar melhor. "Eu não tenho outra pessoa. As pessoas que eu tenho são Dani, Diego [...] E ela não é terceira opção de voto para mim, não. Eu tenho mais cinco na frente dela", diz João Pedro.

Após ouvir o gêmeo, a amiga de Renata questiona: "E por que você não barra uma dessas quatro?", quis saber a sister. O líder explica que já indicou a atriz ao paredão. "Porque eu já coloquei no paredão... Eu não colocar o Diego e a Dani já foi uma vez", explicou.

Vinicius cumpre a tarefa do Quarto do Desafio e fica imune

O brother Vinicius teve uma missão na manhã desta quarta-feira, 26, após apertar o botão misterioso do BBB 25, da Globo. Logo cedo, ele encontrou o botão no jardim e apertou sem medo. Então, ele foi o quarto do desafio e conseguiu cumprir a tarefa.

Na tarefa, Vinicius precisava encontrar as letras da palavra VIP em um quarto totalmente escuro. Ele usou o tato para encontrar as letras espalhadas no meio de outros objetos e conseguiu cumprir a missão faltando pouco mais de 1 minuto para terminar o tempo. Com sua conquista, ele está imune no paredão da semana e está no vip. Além disso, ele vetou duas pessoas da prova do líder: Maike e Vilma.

