BBB 25: Brother aposta em eliminação de Vitória e Mateus em primeiro paredão

O primeiro paredão do BBB 25 segue sendo assunto entre os participantes da casa mais vigiada do Brasil. Nesta sexta-feira, 17, no Quarto Fantástico, Marcelo conversou com alguns colegas de confinamento e analisou as possíveis duplas que vão para a berlinda e cravou que Vitória Strada e Mateus serão os primeiros eliminado do reality show.

"Mas eu fazendo uma análise assim, Diogo, por exemplo, se for o Ed, que já está lá lascado mesmo. Só se acontecer um milagre para eles [Edilberto e Raissa] saírem. A Daniele e o menino lá, irmão dela [se referindo a Diego Hypolito], e a Vitória e o Mateus, sai Vitória e Mateus. Não tenho nem dúvida disso", afirmou ele, ressaltando que Diego não seria eliminado por ser "jogador" e por movimentar suas peças no jogo.

Gabriel discordou da opinião do colega e lembrou de uma conversa em que o ginasta disse ter interesse de circular por todos os grupos da casa. "Não gosto muito de burburinho, tá ligado? Ai ele falou assim: 'Quero estar em todos os grupos que eu quero saber da fofoca, quero saber quem tá brigando, quero estar falando também'", falou.

Vale lembrar que Edilberto e Raissa já estão no paredão após serem indicados pelos líderes, Aline e Vinicius. Por conta disso, o brother pretende colocar a dupla no Castigo do Monstro caso vença a Prova do Anjo.

Marcelo chama sister de saboneteira

Na última quarta-feira, 15, Marcelo conversou com Arleane sobre as irmãs Camilla e Thamiris. A influenciadora digital disse ao marido que gosta da dupla, mas o engenheiro mostrou que tem outra opinião sobre elas.

"A Thamiris é muito saboneteira, ela tem medo de falar tudo. Tem medo do que as pessoas vão pensar", disse ele. A sister rebate. "Mas você tem que entender que é o perfil dela. O sentimento por elas não diminui, eu gosto muito delas", respondeu. "Eu só estou falando que ela é muito saboneteira, ela tem medo de falar", afirmou o brother. Saiba mais!

