BBB 25: Marcelo analisa sister e dispara: 'É muito saboneteira'

Durante uma conversa com Arleane, Marcelo analisou o comportamento de uma sister no BBB 25 e afirmou que é 'saboneteira'

Na tarde desta quarta-feira, 15, Marcelo conversou com Arleane sobre as irmãs Camilla e Thamiris. A influenciadora digital disse ao marido que gosta da dupla, mas o engenheiro mostrou que tem outra opinião sobre elas.

"A Thamiris é muito saboneteira, ela tem medo de falar tudo. Tem medo do que as pessoas vão pensar", disse ele. A sister rebate. "Mas você tem que entender que é o perfil dela. O sentimento por elas não diminui, eu gosto muito delas", respondeu.

Marcelo reitera sua opinião sobre a nutricionista. "Eu só estou falando que ela é muito saboneteira, ela tem medo de falar", afirmou o brother. "Depois ela vai acordar e vai começar a entender. Ela precisa estar confortável. Na hora que ela estiver confortável... Ela é boa de argumento, ela sabe falar bem", analisou Arleane.

Mais cedo, na academia, Thamiris conversou com Diego Hypolito sobre uma situação que a incomodou durante a dinâmica que aconteceu nesta terça-feira, 14. Na brincadeira, os brothers tinham que apontar quem eles gostariam de ver fora do jogo e quem escolheriam para o seu time, e a nutricionista e sua irmã, Camilla, foram a escolha de Raissa. "Não um VT, mas querem aparecer um pouco mais!", justificou a circense.

Thamiris não gostou nada da justificativa e contou que pretende falar com a sister. "Eu não sou de brigar, mas eu não fujo. Como hoje é dia de festa e tudo mais, espero não me estressar. Eu tô super de boa com a Raissa. [...] Eu quero falar com ela antes da festa", explicou.

Marcelo detona Vinícius

Dupla de Arleane, Marcelo conversou com alguns brothers sobre o primeiro paredão do BBB 25 e assegurou que Edilberto, Raissa, João Gabriel e João Pedro não são seu alvos. Apesar de não ter definido seu voto, o servidor está analisando Vinícius, dupla de Aline, pois percebeu que o rapaz não simpatizou com ele.

"Posso falar por mim: a menina que é policial e o amigo dela, o cara não foi com a minha cara. Eu quero que arda. Não foi com a minha cara e eu tô esperando ele falar alguma m** para mim que o bicho vai pegar aqui dentro", disse ele. Saiba mais!

