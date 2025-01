BBB 25: Diogo Almeida opina sobre comportamento de Marcelo no reality show

Em conversa com Vilma, o ator Diogo Almeida deu uma opinião sincera sobre a conduta de Marcelo dentro da casa do BBB 25: "Tudo isso conta"

Na tarde desta quinta-feira, 16, durante uma conversa no jardim do BBB 25, Diogo Almeida compartilhou com a mãe, Vilma, sua opinião sobre a postura de Marcelo dentro da casa. O ator, entretanto, destacou que nem tudo pode ser visto ou compreendido por completo em um confinamento.

"Ele está muito na configuração deles de casal. A conduta dele, as funções, as coisas que precisam ser feitas. Se ele não cozinha... Mas a cozinha é algo que todo mundo usa, então é importante ele participar. Cortar alguma coisa, lavar uma louça", analisou Diogo.

"Tudo isso conta, então ele precisa ampliar a visão dele. Porque ele está no formato de casa, só que aqui a gente está numa família muito maior", completou o artista, que recebeu o apoio de Vilma.

Diogo Almeida já foi apontado como affair de Cissa Guimarães

O ator carioca Diogo Almeida, de 40 anos, que foi anunciado ao lado da mãe, Vilma, como participante da 25ª edição do Big Brother na quinta-feira, 9, já foi apontado como namorado da apresentadora Cissa Guimarães. Isso porque, em meados de 2016, os dois foram clicados juntos em algumas ocasiões. Inclusive, amigos dos artistas chegaram a confirmar o relacionamento, contudo, as estrelas não se procunciaram sobre isso.

Durante o Carnaval de 2024, Diogo afirmou que acreditava que a paquera na folia pode virar um grande amor. "Curti Salvador, vim pro Rio solteiro. Acredito em amor de Carnaval, sim. Acho que a gente pode, sim, encontrar o amor da nossa vida!", disse em entrevista à Quem.

No ano passado, Diogo ajudou as vítimas das enchentes que devastaram cidades do Rio Grande do Sul.

"Procuro manter meus atendimentos como psicólogo. Fiquei uma semana no Rio Grande do Sul realizando atendimento individualizado e em rodas de conversas com famílias atípicas. Fui porque meu coração mandou. Para além do protagonismo que exerci em Amor Perfeito, tenho esse papel", contou.

