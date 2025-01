BBB 25: Arleane comenta episódio com Gracyanne Barbosa: 'Sem maldade'

Eliminados do BBB 25, da Globo, Arleane e Marcelo foram os convidados do café da manhã do Mais Você, na manhã desta quarta-feira, 22

Eliminados do BBB 25, da Globo, Arleane e Marcelo foram os convidados do café da manhã do Mais Você, na manhã desta quarta-feira, 22. Entre os assuntos abordados, os dois relembraram um episódio envolvendo a musa fitness Gracyanne Barbosa.

Para quem não se lembra, nos primeiros dias de confinamento, em um dos quartos, a musa fitness conversou com Arleane, que ficou impressionada com a sua forma física. Ela, então, pediu para pegar no bumbum da famosa, o que foi permitido.

Em seguida, Arleane chamou o marido para tocar no bumbum da musa logo depois. Gracyanne, poré,, não permitiu ao ver o brother se aproximar. "Não, só ela", afirmou. O momento foi mostrado na edição do reality show. Após o episódio, a ex-mulher de Belo desabafou com a irmã e disse que achou Marcelo "invasivo".

Durante o Mais Você, Arleana relembrou o episódio. "A Gracyanne é uma mulher que admiro desde antes de entrar. Aconteceu esse episódio porque o bumbum dela é uma coisa linda de se ver. Acabei cometendo esse erro, peço até desculpas à família e a ela, até pedi desculpas para ela. Na minha cabeça, tinha ficado tudo bem", disse.

Após a explicação, Ana Maria questionou se o casamento deles seria aberto. "Não sei o que diacho aconteceu na minha cabeça... É a Gracyanne, sabe? Ela é linda, ela é perfeita. Foi muito sem maldade, de verdade. Eu e o Marcelo, a gente se respeita muito, né? A gente não tem uma relação aberta, nunca vai ter, nunca será, já vou logo avisando!", respondeu ela.

Como foi o discurso de Tadeu para eliminar Arleane e Marcelo?

O apresentador Tadeu Schmidt criou um discurso focado na experiência de sair no primeiro paredão do BBB 25, da Globo, para eliminar Arleane e Marcelo. Os dois saíram do confinamento na noite desta terça-feira, 21, com mais de 55% dos votos do público. Veja o que ele disse!

