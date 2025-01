Marcelo passou do ponto com Gracyanne Barbosa? Brother é acusado de machismo no BBB 25

Vote na enquete e opine sobre o comportamento de Marcelo no BBB 25

Uma dinâmica proposta pela produção do BBB 25 desalinhou os chacras nesta terça, 14. Giovanna Jacobina (26) acusou Marcelo (38) de ter feito comentários machistas sobre Gracyanne Barbosa (41), o que gerou um climão na edição ao vivo.

"O Marcelo teve um comentário um pouquinho invasivo e talvez machista sobre a minha irmã, e eu sou bem leoa defensora e não me senti muito à vontade, eu não gostei", disse ela, durante a atividade em que cada dupla teve que escolher duas duplas para ficar fora do seu jogo e uma dupla para jogar junto.

No ao vivo, a influenciadora não explicou em que contexto se enquadra a acusação de machismo. No entanto, nesta quarta, 15, ela abriu o jogo e contou que ele tentou pegar no bumbum da musa fitness. Horas antes da dinâmica, Arleane conversou com Gracyanne e confessou curiosidade de tocar no bumbum da famosa. Ela, então, pediu permissão para a sister, que permitiu.

Logo depois, Arleane chamou o marido para tocar no bumbum da musa. Sem graça, Barbosa se recusou a deixar Marcelo a pegar na sua parte íntima. "Não, só ela", afirmou, enquanto o brother se aproximava.

Gracyanne reprova repercute atitude de Marcelo

Na academia da casa mais vigiada do Brasil, a musa fitness voltou a tocar no assunto e reprovou o interesse do engenheiro de segurança do trabalho em querer tocar no seu bumu. Ela disse que não se sentiu bem com a atitude e criticou: "Achei invasivo".

A equipe de Barbosa se pronunciou nas redes sociais sobre o episódio. "Consentimento é palavra de ordem, viu? Seja pro corpo da Gra, da Gi ou de qualquer outra pessoa!", afirmou ao mostrar uma conversa das participantes do BBB 25.

VEJA DESABAFO DE GRACYANNE BARBOSA SOBRE MARCELO:

