Murilo Benício revela pesadelo com o BBB: 'Como eu aceitei fazer isso?'

O ator Murilo Benício reage após Giovanna Antonelli sugerir que os dois entrassem como dupla no BBB 25 e revela pesadelo que teve com o reality

O ator Murilo Benício, de 53 anos, reagiu, nesta terça-feira, 21, ao convite feito pela atriz Giovanna Antonelli, de 48, para ser a sua dupla no BBB 25. A brincadeira entre o ex-casal começou na quarta-feira, 15, após a artista insinuar que os dois entrassem como dupla na nova dinâmica do reality show.

"Gente, vocês viram essa coisa da Giovanna falando do Big Brother? Eu não respondi até agora porque ela sabe que eu ia ficar grilado. Eu deixei passar, porque eu falei: 'A Giovanna comigo no Big BrotherI...", iniciou em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

E prosseguiu: "Eu tive um pesadelo com o Big Brother, mas não vou contar tudo. Começou meu pesadelo comigo acordando dentro da casa e dizendo: 'Meu Deus do céu, como eu aceitei fazer isso?'. Eu via umas câmeras vindo até mim e falava: 'Giovanna'. No final do pesadelo, eu já estava assim: 'Meu Deus do céu, de que lado o Brasil vai ficar do lado?'. Porque eu já estava arrumando confusão com todo mundo", disse.

O ator também compartilhou outro grande medo: "Qual o pesadelo de qualquer pessoa que entra no Big Brother? Ser eliminado na primeira semana. Agora eu te pergunto: quando foi que eu fui eliminado?". Murilo disse que seu pesadelo foi tão real que às vezes ele tem a sensação de que de fato participou da atração. "Eu sou um sobrevivente", divertiu-se.

Os seguidores já ficaram sonhando com a dupla, que se aproximou nas gravações de O Clone, da Globo, e viveu um relacionamento de 2002 a 2005. Os atores chegaram a se casar e têm um filho juntos, Pietro. Na seção de comentários, os internautas reagiram: "Figuras!!! Adoro vocês dois!!!", disse um. "Murilo e Giovanna seriam campeões", comentou outra. "A Giovanna deixa o homem bugado", acrescentou uma terceira.

O que aconteceu?

A atriz Giovanna Antonelli, de 48 anos, decidiu revelar quem ela levaria como dupla para o BBB 25. Na última quarta-feira, 15, a artista começou reagindo aos comentários da amiga, Ingrid Guimarães, que incluiu Giovanna em sua possível lista para acompanhá-la no reality show.

"Facilitaria muito a minha vida eu levar logo o pai do meu filho, porque qualquer coisa que eu tenha que resolver do meu filho, a gente pode resolver ali", divertiu-se. "Fora que o Murilo é bom também porque continua mantendo o humor da casa lá em cima. Topa, Murilo?", questionou em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

