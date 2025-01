BBB 25: O discurso de Tadeu para eliminar Arleane e Marcelo

Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Arleane e Marcelo do BBB 25 com discurso sobre arrependimentos de sair na primeira semana. Saiba o que ele disse

O apresentador Tadeu Schmidt criou um discurso focado na experiência de sair no primeiro paredão do BBB 25, da Globo, para eliminar Arleane e Marcelo. Os dois saíram do confinamento na noite desta terça-feira, 21, com mais de 55% dos votos do público.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt:

"Chegou a hora da primeira eliminação da temporada. Quando eu terminar, seremos 22. Que salto, de 24 para 22 pessoas na casa. Em 25 edições do Big Brother, já vimos duas pessoas saindo na mesma eliminação. Mas agora é realmente uma dupla que está saindo. Uma dupla com fortes laços afetivos e, quis o destino, duas pessoas da mesma família. O BBB 25 trouxe para esta casa relações diferentes do que a gente está acostumado a ver”, disse ele.

E completou sobre os participantes emparedados: "As DRs de um casal. Não é romance que começou aí dentro. É um casal com anos de relacionamento, toda a intimidade, vivendo DRs por motivos totalmente novos, jogo, voto. Um casal com uma representante indígena. Temos também o amor de pai e filha, o cuidado de um com o outro, é especial. Ainda mais quando a gente lembra que é uma família do circo. Uma dupla que tem a bebê dessa edição, uma filha adolescente, vivendo o sonho ao lado do pai, que está ali na casa dos 40 anos. E do outro lado temos um filho na casa dos 40, mas quem primeiro pensou em entrar no BBB foi a mãe dele, que chegou a se inscrever com o marido, tentando entrar como Pipoca. É sonho dessa mulher de 68 anos, nossa decana. E quem realizou foi o filhão, camarote, protagonista de novela da Globo. Olha que riqueza de histórias”.

"E uma dessas histórias chega ao fim agora aqui no Big. O sonho de uma dessas famílias vai terminar hoje. O primeiro paredão, embora cruel, tem sempre uma coisa legal, né, ninguém faz ideia do que está acontecendo. Ninguém voltou de paredão, nenhum grupo perdeu integrantes. Se mesmo depois de vários paredões as dúvidas continuam, imagina agora? Vocês podem ter um palpite, mas é difícil prever o resultado. Hoje é difícil até para quem está aqui fora”.

Por fim, ele disse: "O primeiro paredão sempre levanta aquela peninha: ‘Poxa vida, não teve tempo de mostrar tudo que tinha para mostrar. Se tivesse mais tempo, poderia render tanto’. Não é assim que se fala? Mas será que é questão de tempo mesmo? Em uma semana aconteceu tanta coisa. Talvez você ache que está fazendo a coisa certa e não está, ou está fazendo do jeito certo. Talvez seguisse assim o jogo inteiro. Seja quem for, quem sai leva aquela dúvida amarga: o que a gente poderia ter feito diferente. Quem fica ganha a chance de fazer de tudo para não sentir o sabor desagradável do arrependimento. A primeira dupla eliminada do BBB 25 é Arleane e Marcelo”.

