BBB 25: Maike surpreende Renata com declaração: 'Quero namorar'

Em conversa sobre os planos pós-reality, Maike reforçou o quanto gosta de Renata e revelou que deseja namorá-la fora do BBB 25

A madrugada desta quinta-feira, 10, foi bastante agitada na casa do BBB 25! Apesar de não ter acontecido a festa de toda semana, a produção do reality show da TV Globo enviou um cooler para os 8 brothers que ainda estão no confinamento se divertirem.

Maike e Renata, que enfrentam o 15º paredão da edição, aproveitaram o momento de distração para trocarem beijos na área externa da casa. O paulistano, então, fez questão de reforçar para a bailarina o quanto gosta dela.

"Eu gosto muito de tu", declarou Maike, entre beijos. "É recíproco", respondeu Renata. Momentos depois, o casal se aproximou novamente e começou a falar sobre os planos pós-reality, que chega ao fim no dia 22 de abril.

"Lembrando da nossa promessa, quem sair amanhã vai ter que um ir para a cidade do outro", comentou a sister. "Eu vou para Fortaleza, então", brincou Maike. "Eu acho que eu é que vou para São Paulo, viu", disse Renata.

"A vida é longa… E eu quero namorar contigo", declarou o brother, deixando a bailarina sem palavras. Vale lembrar que os dois disputam o 15º paredão do BBB 25 junto com Vinicius. O brother mais votado pelo público deixará a casa mais vigiada do país nesta quinta-feira, 10.

Diego Hypolito reflete sobre reta final do jogo

O brother Diego Hypolito está aproveitando cada momento da reta final do BBB 25. Com o fim do reality show da TV Globo se aproximando, o ex-ginasta refletiu sobre sua trajetória no jogo e ressaltou a determinação em se tornar o campeão da competição.

Na tarde de quarta-feira, 9, enquanto se exercitava na área externa da casa, Diego explicou aos demais colegas de confinamento o motivo de realizar um treino intenso. De acordo com o irmão de Daniele Hypolito, seu foco é vencer a próxima Prova de Resistência.

"Eu vou para a final desse programa. Eu vou aguentar essa Prova de Resistência como eu nunca aguentei nenhuma prova, então eu tenho que me preparar. Eu vim para esse programa para ganhar", declarou o brother. "Gostei de ver, viu? Muito bem", elogiou Delma.

"Eu vou me preparar esses dias. Não aguento correr? Vou correr. Estou com dor nas costas? Deixa para tratar depois que sair daqui. Eu só vou desistir de ser fraco aqui. Foram cinco paredões. Já chega de achar que eu não mereço, todo mundo aqui merece", concluiu Diego Hypolito.

