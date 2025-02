BBB 25: Aline tem pedido de ajuda negado por sister: 'Não vou mesmo'

Em conversa com Aline, uma sister afirmou que não daria 'ajuda considerável' para custear as compras da casa no BBB 25

Na manhã desta sexta-feira, 28, os brothers realizaram novas doações de estalecas para as compras de alimentos da semana no BBB 25. Alguns brothers, no entanto, acabaram ficando com o saldo negativo após darem lances para tentar arrematar o 'Poder Curinga'.

Com isso, Aline seguiu até um dos quartos para pedir uma 'ajuda considerável' a Camilla, uma vez que parte dos confinados tinham poucas estecas. A irmã de Thamiris, por sua vez, afirmou que não daria um valor alto para cobrir os demais colegas.

"Pode ver o valor e me fala", disse Camilla. "É que a gente está precisando de ajuda, está todo mundo batendo cabeça um pouquinho. Só pra dar um valor considerável. Desculpa", explicou Aline.

"Tá, mas eu não vou dar valor considerável, não. Não vou mesmo. Se tiver que dar muito a mais, eu não vou dar não", disparou a carioca. A ex-policial militar, então, reforçou que a ajuda esta semana seria indispensável. "Mas vai ter que dar. Porque eu perdi 500 [estalecas], Gui perdeu 300, um bocado de gente perdeu dinheiro", disse Aline.

Vale lembrar que na última semana Camilla não pôde doar estalecas para as compras da casa após arrematar o 'Poder Curinga' com o saldo. Desta vez, o brother Diego Hypolito foi o responsável por adquirir a 'regalia' e poderá movimentar diretamente a formação do paredão.

Camilla reage ao ver foto do namorado de Vitória Strada

Vitória Strada não escondeu a emoção ao entrar no 'Apê do Líder' do BBB 25. Durante a madrugada desta sexta-feira, 28, enquanto a atriz aproveitava os primeiros minutos de sua estadia no cômodo especial da casa mais vigiada do país, os demais participantes puderam assistir diretamente da sala a entrada da sister no local.

Dentro do 'Apê', Vitória mostrou aos colegas de confinamento fotos de seus pais e do namorado, o ator Daniel Rocha. Alguns brothers ficaram surpresos ao descobrirem que a sister vive um romance com o famoso, que já atuou em novelas como 'Avenida Brasil' (2012) e 'Império' (2014).

Assim que a imagem de Daniel apareceu no telão da casa, Camilla brincou sobre o que o ator deve pensar a seu respeito. "Ele deve me odiar", se divertiu a irmã de Thamiris, fazendo referência ao recente conflito que protagonizou com Vitória Strada na casa.

