BBB 25: Camilla reage ao ver namorado de Vitória Strada: 'Deve me odiar'

Após Vitória Strada mostrar a foto de Daniel Rocha no BBB 25, Camilla brincou sobre o que o namorado da sister deve pensar a seu respeito

Vitória Strada não escondeu a emoção ao entrar no 'Apê do Líder' do BBB 25. Durante a madrugada desta sexta-feira, 28, enquanto a atriz aproveitava os primeiros minutos de sua estadia no cômodo especial da casa mais vigiada do país, os demais participantes puderam assistir diretamente da sala a entrada da sister no local.

Dentro do 'Apê', Vitória mostrou aos colegas de confinamento fotos de seus pais e do namorado, o ator Daniel Rocha. Alguns brothers ficaram surpresos ao descobrirem que a sister vive um romance com o famoso, que já atuou em novelas como 'Avenida Brasil' (2012) e 'Império' (2014).

Assim que a imagem de Daniel apareceu no telão da casa, Camilla brincou sobre o que o ator deve pensar a seu respeito. "Ele deve me odiar" , se divertiu a irmã de Thamiris, fazendo referência ao recente conflito que protagonizou com Vitória Strada na casa.

Vale lembrar que, ainda nesta semana, o ator publicou em suas redes sociais um vídeo em defesa da companheira, acusada por Camilla nos últimos dias de chamá-la de agressiva dentro do BBB 25. A produção do reality, inclusive, mostrou ao público que a atriz não usou o termo contra a carioca

"O medo do cancelamento pode levar qualquer um a duvidar de si mesmo, anulando muitas vezes a sua própria voz e aceitando uma culpa que não lhe pertence. Porém, é fundamental lembrar que acusações injustas não definem a verdade. Que todos nós estamos vendo e assistindo o programa. E que a integridade de uma trajetória de respeito e empatia não pode ser apagada por equívocos ou distorções alheias", declarou Daniel Rocha em um trecho.

A reação dos brothers assistindo à entrada de Vitória Strada no Apê do Líder 👑 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/QMnx7mRxdI — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2025

Vitória Strada recebe alerta após se tornar líder

Vitória Strada é a nova líder da semana no BBB 25! Na noite de quinta-feira, 27, os brothers do reality show disputaram uma dinâmica de agilidade e muita atenção. A atriz, que já enfrentou diversos paredões, levou a melhor e conquistou todas as regalias da liderança esta semana.

Logo após comemorar a liderança, Vitória foi aconselhada por Delma a respeito dos próximos passos do jogo; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Camilla levanta questionamento sobre Vitória Strada: 'Será?'