BBB 25: Camilla chora ao revelar mágoa: ‘Avaliando as ações’

Em desabafo com a irmã no BBB 25, Camilla chora ao relembrar seu atrito com Vitória Strada nos últimos dias

Na manhã desta sexta-feira, 28, a sister Camilla chorou ao desabafar com Thamiris no Quarto Nordeste do BBB 25, da Globo. Ela relembrou o atrito que teve com Vitória Strada nos últimos dias por causa da votação e também a situação em que foi alvo no Sincerão da semana.

"Eu tive aquele momento da Vitória, fiquei puta, mas foi meu momento de raiva. Fiquei p*ta com as situações que eu tava vendo, só que é isso... Vou avaliando as ações da pessoa. Se eu tava errada ou não, mano... Vitória tava desesperada pra não ser mais votada", disse ela.

Então, ela comentou: "A gente veio aqui pra jogar. A Vitória sempre foi boazinha e simpática pra todo mundo gostar dela. E todo mundo sempre votou nela!".

Com isso, Thamiris tranquilizou a irmã. "Não chora não e faz o que seu coração mandar. A Vitória foi duas vezes, voltou e hoje é líder", afirmou.

Camilla fala com Thamiris sobre não se preocupar com que vai falar com os outros.



Camilla: "Thamiris, aí esse problema é dele. O que ele vai passar pros outros, cara, eu não vou me preocupar com isso não." #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/Y8pXrT9aDT — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2025

Outro desabafo de Camilla

Os últimos acontecimentos dentro do BBB 25 tem deixado Camilla bastante reflexiva. Na tarde desta quinta-feira, 27, a sister desabafou sobre o fato de ter se tornado alvo dos demais colegas de reality show na formação do sexto paredão.

Camilla, que só conseguiu escapar da berlinda após vencer a prova bate-volta, também foi vetada de participar da festa de quarta-feira, 26, pelo líder João Pedro. Diferente das outras vezes em que os brothers barrados tiveram que montar um quebra-cabeça, a carioca precisou encontrar algumas chaves em uma piscina de bolinhas para conseguir abrir os baús da dinâmica - a missão, porém, não foi concluída.

Em conversa com Gracyanne Barbosa, a trancista, então, desabafou: "Estou pensando, referente ao pessoal da casa. Até uns dias antes, não tinha nada. Agora, está todo mundo em cima de mim", declarou. Em seguida, ela mencionou Vitória Strada, com quem teve alguns embates na última semana e já enfrentou diversos paredões.

"Agora consigo entender, também, como a Vitória se sentia, um pouco. Como ela era a primeira da linha de frente da galera...", disse Camilla. "Por isso ela se sentiu tão mal", comentou Gracyanne. "Isso. Só que, diferente da Vitória, eu não sinto necessidade de ficar forçando", relatou a carioca, por fim.