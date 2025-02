BBB 25: Diego Hypolito compra Poder Curinga e poderá movimentar o paredão

A brother Diego Hypolito, dono do Poder Curinga da semana, movimentará diretamente a formação do próximo paredão no BBB 25

Durante a manhã desta sexta-feira, 28, os brothers do BBB 25, da TV Globo, participaram do segundo 'Perde e Ganha' da edição e deram seus lances para tentar arrematar o 'Poder Curinga'. Diego Hypolito, então, ofereceu todas as suas estalecas e conquistou a 'regalia', que poderá movimentar diretamente a formação do próximo paredão.

Com o poder em mãos, o irmão de Daniele Hypolito terá a chance de roubar o voto de outro brother e ficar com dois votos para si durante a formação da berlinda. Ainda na edição de hoje, Vitória Strada, dona da liderança, indicará 5 adversários para o Na Mira do Líder.

No sábado, 1º, os participantes disputam a Prova do Anjo. O vencedor dará a imunidade para uma pessoa, além de ganhar o poder de emparedar outro brother. Na hora de escolher os castigados do Monstro, ele já saberá que um deles será indicado ao paredão.

Os jogadores formam o sétimo paredão da edição no domingo, 2, da seguinte forma: O anjo imuniza uma pessoa e empareda outra; o líder indica uma pessoa para o paredão; a casa faz a votação aberta e 2 pessoas são indicadas. 3 brothers disputam a prova bate-volta e somente um se salva. Na terça-feira, 4, acontece a eliminação ao vivo.

Diego Hypolito arrematou o Poder Curinga. 🃏



O brother deu o maior lance pelo Poder Curinga e levou o Poder Pirata. Ele terá a oportunidade de roubar o voto de uma pessoa e ficar com dois votos na formação do Paredão. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/NypeNZqU8O — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2025

Vitória Strada revela possíveis alvos para o paredão

Vitória Strada é a nova líder do BBB 25! Na noite de quinta-feira, 27, os participantes do reality show disputaram uma dinâmica de agilidade e muita atenção. A atriz, que enfrentou diversos paredões, levou a melhor esta semana e já está analisando seus possíveis alvos para a berlinda.

Em conversa com Thamiris, Vitória mencionou nomes de alguns adversários que já a indicaram à zona de risco. "Os Joãos já me colocaram no alvo e no paredão, Renata e Eva também. Até o Maike já me colocou no alvo", refletiu a sister.

Momentos depois, já no Apê do Líder, Vitória Strada separou os bonequinhos dos brothers que pretende colocar Na Mira; confira mais detalhes!

