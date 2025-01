BBB 25: Aline alfineta atitude da produção e cai na risada: 'Ponto crítico'

Depois da festa no BBB 25, Aline cai na risada ao ver o que fez a produção se mexer para ajudá-los com o banheiro entupido

A sister Aline alfinetou a produção do BBB 25, da Globo, ao perceber uma atitude deles para ajudar os brothers. Ela caiu na risada ao ver que eles só foram desentupir o banheiro depois que Anitta quase se deparou com a sujeira durante sua visita.

Tudo começou quando a cantora Anitta fez uma visita surpresa na casa do Big Brother Brasil e foi conhecer todos os cômodos. Antes de ir embora, ela quis olhar o banheiro privativo, mas os brothers a impediram de entrar no local. Isso porque a privada estava entupida. Todos gritaram ‘não' para ela.

Depois disso, todos foram curtir a festa do Show de Quarta. Ao voltarem para dentro da casa, eles perceberam que o banheiro já estava desentupido. Ao ver isso, Aline alfinetou a produção, que só desentupiu o vaso depois que Anitta quase se deparou com a sujeira.

"Sabe o que eu pensei? Enquanto a gente estava falando e pedindo ajuda, ninguém resolveu o banheiro. Depois que a Anitta foi no banheiro, [e todo mundo falou] ‘nãooo’. Não teve jeito. Foi o ponto crítico, sabe. Eles falaram: ‘Velho, eles estão desesperados’”, disse ela entre risadas.

Morrendo com a Aline dizendo que a produção só lembrou de desentupir o banheiro pq a Anitta foi vê-lo kkkkkkkkkkkkkkkkkk #BBB25



pic.twitter.com/B7StOQOgta — Jeje ✨ (@jejezaum) January 16, 2025

Aline alerta Vinicius

Nesta terça-feira, 13, na cozinha do BBB 25, Aline conversou com Vinícius e fez um alerta ao rapaz, sua dupla no reality show. "Eu quero deixar você à vontade, mas eu quero que você esteja do meu lado para ouvir o que eu estou ouvindo. A gente não pode esquecer que está num jogo", comentou.

Em seguida, Aline também falou sobre a mudança de comportamento de alguns participantes. "Repara como a dinâmica da casa já está mudando. Você está sentindo as pessoas? A energia está diferente, as pessoas estão se articulando", comentou.

Vinícius aproveitou para aconselhar a amiga. "Deixe o pau torar, não fique nessa posição sua de regular todo mundo, não, porque na hora logo vão colocar a culpa", disse o promotor de eventos. Durante o almoço, enquanto João Pedro pegava a comida, a Polícia Militar fez um alerta: "Tem mais gente para comer", disparou ela na ocasião para o brother.

