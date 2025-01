BBB 25: Aline alerta Vinícius: 'As pessoas estão se articulando'

A Policial Militar Aline chamou Vinícius, sua dupla, para conversar sobre algumas movimentações que começou a notar na casa do BBB 25

Nesta terça-feira, 13, cozinha do BBB 25, Aline conversou com Vinícius e fez um alerta ao rapaz, sua dupla no reality show.

"Eu quero deixar você à vontade, mas eu quero que você esteja do meu lado para ouvir o que eu estou ouvindo. A gente não pode esquecer que está num jogo", comentou.

Em seguida, Aline também falou sobre a mudança de comportamento de alguns participantes. "Repara como a dinâmica da casa já está mudando. Você está sentindo as pessoas? A energia está diferente, as pessoas estão se articulando", comentou.

Vinícius aproveitou para aconselhar a amiga. "Deixe o pau torar, não fique nessa posição sua de regular todo mundo, não, porque na hora logo vão colocar a culpa", disse o promotor de eventos. Durante o almoço, enquanto João Pedro pegava a comida, a Polícia Militar fez um alerta: "Tem mais gente para comer", disparou ela na ocasião para o brother.

Mais cedo, Marcelo falou sobre Vinícius durante uma conversa com Edilberto, Raissa, João Gabriel e João Pedro. "Posso falar por mim: a menina que é policial e o amigo dela, o cara não foi com a minha cara. Eu quero que arda. Não foi com a minha cara e eu tô esperando ele falar alguma m** para mim que o bicho vai pegar aqui dentro", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Saiba qual foi a audiência da estreia da nova temporada

A estreia do BBB 25, da Globo, deixou a desejar com a audiência. De acordo com o site Notícias da TV, o reality show não superou os índices alcançados nas estreias das temporadas anteriores. A publicação informou que a estreia do Big Brother Brasil 25 marcou 17 pontos na Grande São Paulo, sendo que a pior estreia tinha sido no BBB 19, que teve 22 pontos. Saiba mais!

Leia também: BBB 25: Edilberto revela que já tem alvo para o Paredão: 'Difícil mudar'