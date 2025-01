Anitta e o pai entram na casa do BBB 25 e tentam enganar os brothers

Antes de show na casa do BBB 25, Anitta entram no confinamento junto com o pai e agita os participantes do reality show

A cantora Anitta agitou a casa do BBB 25, da Globo, nesta quarta-feira, 15, ao invadir o confinamento junto com seu pai, Mauro Machado, o Painitto. Os dois entraram no reality show fingindo que eram uma nova dupla e fizeram a alegria dos participantes.

Os dois deixaram os brothers e sisters em choque com a entrada repentina. “Era uma coisa que a gente estava tentando há muito tempo. Me deram isso, falaram que era imunidade. Deram isso, falaram que é do Vip. E é isso”, disse ela, tentando convencer os brothers de que era uma nova participante do programa.

Além disso, ela brincou: “Eu não vim para brigar. Eu não estou ligando para o prêmio porque está tudo bem já, graças a Deus. Eu não vim pelo prêmio. Eu só vim pela experiência, porque queria muito participar. Eu acho que é uma experiência antropológica”.

Logo depois, a cantora ainda escolheu uma das camas e foi conhecer os cômodos da casa. Porém, os brothers a impediram de usar o banheiro privado, já que está entupido. Então, ela ainda entrou no confessionário e brincou de votar em Diego Hypólito no paredão. “Gente, eu vou votar no Diego Hypolito porque ele está achando que eu não estou aqui de verdade. Ele está desde o início sabotando minha participação com meu pai”, brincou.

Na sequência, a direção chamou Anitta e Mauro para saírem da casa. A cantora vai se apresentar no Show de Quarta durante a noite para animar os participantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofoquei (@fofoquei)

Previsão

A cantora Anitta pode ter um ano de 2025 bem agitado em sua vida pessoal e profissional. Nos primeiros dias do ano novo, a vidente e sensitiva Michele Souza fez previsões sobre o que pode acontecer na vida da estrela nos próximos meses.

Para começar, a vidente contou que Anitta pode engravidar. "Anitta pode engravidar no ano de 2025, mas ela pode perder essa criança. Por quê? É como se fosse um karma, tá? É como se fosse algo ligado ao que ela fez e aí vem a cobrança. Eu vejo ela com um novo amor secreto, ela não querendo revelar quem é a pessoa. E não dar certo. A vida afetiva dela está bem bloqueada. Ela está sempre tentando ser feliz no amor e não conseguindo. E se envolvendo com as pessoas que ela não tem que se envolver. Vi uma pessoa comprometida que ela pode se apaixonar, ela não queria, acabou se envolvendo. Ou seja, ela vai ter a gravidez como se fosse uma mãe solteira", afirmou.

Sobre a vida profissional da artista, a sensitiva disse: "Vai continuar fazendo sucesso no Brasil e no exterior, mas não vai ser nenhuma Beyoncé da vida. Ela focando 90% da vida dela no exterior, tá? E eu vejo ela parando meio que de trabalhar. Ela vai ter muitos projetos, mas vejo ela não conseguindo fazer mais shows como ela fazia antes", declarou.

Leia também: Anitta relata momento desesperador que viveu com cachorro na noite de Natal