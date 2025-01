Vera Viel exibe evolução da cicatriz na perna após retirada de tumor raro

Esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel revelou como está a cicatriz em sua perna três meses após cirurgia para retirada de tumor

A modelo Vera Viel usou as redes sociais no domingo, 12, para compartilhar com o público a evolução da cicatriz em sua perna cerca de três meses após a cirurgia delicada. A intervenção, realizada em outubro do ano passado, foi necessária para a retirada de um tumor raro na coxa esquerda.

Por meio de seus stories no Instagram, Vera mostrou a melhoria da aparência da incisão. Depois da cirurgia, Vera realizou 33 sessões de radioterapia como tratamento e, agora, segue em recuperação.

Na imagem publicada pela esposa do apresentador Rodrigo Faro, é possível notar que a cicatriz está clareando. "O processo", escreveu ela na legenda. Vale lembrar que a última radioterapia de Vera Viel ocorreu em dezembro de 2024.

Poucos dias após finalizar as sessões, ela compartilhou uma foto da cicatriz e revelou que já estava em processo de clareamento. "Estou curada do câncer! Glória a Deus! Acabei de fazer a minha última radioterapia", celebrou a esposa de Rodrigo Faro em sua última radioterapia.

Vera Viel mostra cicatriz na perna - Reprodução / Instagram

Rodrigo Faro e Vera Viel curtem férias após fim de radioterapia

Recentemente, Rodrigo Faro esteve ao lado de Vera Viel em uma publicação emocionante nas redes sociais. Com o fim das sessões de radioterapia da modelo, o casal celebrou a oportunidade de curtir as férias em família.

"E aí, gente, estamos aqui, eu e Vera, férias, né, amor?", iniciou o apresentador em vídeo publicado no Instagram. "Hoje faz 15 dias que eu terminei a última sessão de radioterapia e é um milagre de Deus estar aqui, podendo curtir as férias com a família", completou a esposa de Rodrigo Faro, que realizou 33 sessões de radioterapia.

Na sequência, o comunicador exibiu a cicatriz da esposa e garantiu que ela está tomando todos os cuidados necessários; confira mais detalhes!

