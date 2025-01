Vera Viel mostra cicatriz na perna após finalizar radioterapia

Após finalizar o seu tratamento de radioterapia, Vera Viel fez questão de mostrar nas redes sociais como está a cicatriz da sua perna

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Recentemente, a digital influencer descobriu um sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro na coxa.

Vera precisou passar por cirurgia e também realizou algumas sessões de radioterapia como tratamento. Nesta terça-feira, 7, em seu Instagram Stories, Vera mostrou como está a cicatriz na sua perna após os procedimentos.

É possível ver que a pele está bastante avermelhada e descascando. "14 dias depois da última sessão de radioterapia", escreveu ela.

Última sessão

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais para compartilhar um momento especial. A modelo, que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na coxa esquerda em outubro do ano passado, celebrou o fim das 33 sessões de radioterapia.

No feed do Instagram, ela mostrou como foi o momento. Acompanhada do marido e das filhas, Helena, de 12 anos, Clara, de 19 anos, e Maria, de 16, ela não escondeu a emoção após realizar o procedimento e abraçou a equipe do hospital. Além disso, foi surpreendida com flores e balão.

Feliz com a vitória da esposa, Rodrigo Faro colou cartazes no carro: '"Estou curada do câncer! Glória a Deus! Acabei de fazer a minha última radioterapia'". Ao chegar em casa, outra surpresa preparada pela família a aguardava.

Na legenda da publicação, Vera Viel escreveu: "33/33! Hoje, na véspera do aniversário de Jesus, celebro um presente que não tem preço: a minha cura. Nesse dia tão significativo, realizei minha última sessão de radioterapia e não poderia estar mais grata!".

"Deus foi minha fortaleza em cada passo dessa jornada de desafios, e sei que sua mão esteve comigo em todos os momentos. Ter minha família ao meu lado foi essencial para a minha cura! Eles são o meu alicerce, me sustentando com amor, coragem e fé, e me dando forças para seguir adiante nos momentos mais difíceis".

E finalizou: "Hoje, agradeço a Deus por me dar a vida e uma chance de renascer, assim como celebramos o nascimento de Cristo. Quero agradecer especialmente o Dr. Osmar e sua equipe, que foram verdadeiros anjos nesse processo. Um Feliz Natal a todos! Que esse seja um tempo de esperança, fé e renovação!"

