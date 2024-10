Vera Viel revela detalhes de como descobriu o câncer raro

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel surpreendeu ao revelar novos detalhes de como descobrir o tumor raro em sua perna: ‘Grandes chances de cura’

A apresentadora e modelo Vera Viel, que é esposa de Rodrigo Faro, surpreendeu ao contar novos detalhes de como descobriu o tumor do tipo sarcoma sinovial de partes moles, que estava localizado em sua coxa e foi removido em uma cirurgia há poucas semanas. Por meio das redes sociais, ela revelou que foi atrás de descobrir o que estava acontecendo ao perceber um hematoma com um nódulo em sua perna após as aulas de muay thai.

"Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir. Eu chutando nas aulas de muay thai. Foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo. O impacto formou um hematoma por dentro. O tumor já estava na minha coxa e as aulas acabaram ajudando para eu descobrir. Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo”, disse ela.

E completou: "A minha recuperação está sendo ótima porque sempre treinei e isso ajuda muito. Vemos o agir de Deus quando eu me interesso do nada para fazer aula de muay thai. Foi apenas um mês de aula para eu sentir o nódulo. Minha massagista foi a primeira pessoa que percebeu o nódulo na minha coxa quando estávamos fazendo drenagem. E meu marido insistiu muito para que eu fizesse a ressonância. Deus usou todas essas pessoas para que eu descobrisse a tempo, com grandes chances de cura”.

Agora, Vera Viel se recupera da cirurgia para iniciar as sessões de radioterapia em breve.

O diagnóstico de câncer de Vera Viel

No início do mês, Vera Viel explicou que descobriu um nódulo na perna e aguardava os resultados dos exames para saber do que se tratava. Dias depois, contou que foi diagnosticada com um tumor raro chamado Sarcoma Sinovial.

Após o diagnóstico, Vera passou por uma cirurgia para remover o tumor e recebeu alta do hospital na última quarta-feira, 16. Já neste domingo, 20, Rodrigo Faro completou 51 anos de vida e celebrou o novo ciclo com uma festa intimista ao lado da família.