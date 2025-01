Vera Viel relembra descoberta do câncer: 'Milagre'

Vera Viel relembrou a descoberta do tumor na perna e celebrou sua recuperação após passar por cirurgia e sessões de radioterapia

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Neste sábado, 11, a esposa de Rodrigo Faro fez um post mais do que especial em seu Instagram Stories. A modelo afirmou que hoje faz três meses da descoberta do câncer.

"11/01/25 faz três meses do meu milagre, meu encontro com Deus. Ele me curou naquele dia", escreveu ela. Vera foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro na coxa, no início de outubro de 2024.

A famosa precisou passar por uma longa cirurgia e também realizou 33 sessões de radioterapia, e ao que tudo indica, está curada.

Férias

Na quarta-feira, 8, Rodrigo Faro esteve ao lado de Vera Viel em uma publicação emocionante nas redes sociais. Com o fim das sessões de radioterapia da modelo, o casal celebrou a oportunidade de curtir as férias em família.

"E aí, gente, estamos aqui, eu e Vera, férias, né, amor?", iniciou Rodrigo em vídeo publicado no Instagram. "Hoje faz 15 dias que eu terminei a última sessão de radioterapia e é um milagre de Deus estar aqui, podendo curtir as férias com a família", completou Vera, que realizou 33 sessões de radioterapia.

Na sequência, o comunicador exibiu a cicatriz da esposa e garantiu que ela está tomando todos os cuidados necessários. "Linda, com saúde, usando a minha bermuda, que dei para ela usar porque tem proteção do sol, ela não pode tomar sol, tem que passar bastante creme e protetor solar, já melhorou muito. Gratos a Deus pela cura da Vera e vamos aproveitar", finalizou.

"Descansando em família e acompanhando a recuperação da minha Vera Viel!!!", declarou Rodrigo na legenda da publicação.

A modelo foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer. Ná vespera de seu aniversário de 49 anos, em 11 de outubro, ela realizou uma cirurgia de seis horas para retirar o tumor da coxa esquerda. Na sequência, Vera deu início às sessões de radioterapia, que foram concluídas em dezembro de 2024.

