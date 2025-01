Boa notícia! Rodrigo Faro e Vera Viel celebraram oportunidade de curtir as férias em família após o fim das sessões de radioterapia da modelo

Nesta quarta-feira, 8, Rodrigo Faro esteve ao lado de Vera Viel em uma publicação emocionante nas redes sociais. Com o fim das sessões de radioterapia da modelo, o casal celebrou a oportunidade de curtir as férias em família.

"Eai, gente, estamos aqui, eu e Vera, férias, né, amor?", iniciou Rodrigo em vídeo publicado no Instagram. "Hoje faz 15 dias que eu terminei a última sessão de radioterapia e é um milagre de Deus estar aqui, podendo curtir as férias com a família", completou Vera, que realizou 33 sessões de radioterapia.

Na sequência, o comunicador exibiu a cicatriz da esposa e garantiu que ela está tomando todos os cuidados necessários. "Linda, com saúde, usando a minha bermuda, que dei para ela usar porque tem proteção do Sol, ela não pode tomar Sol, tem que passar bastante creme e protetor solar, já melhorou muito. Gratos a Deus pela cura da Vera e vamos aproveitar", finalizou.

"Descansando em família e acompanhando a recuperação da minha Vera Viel!!!", declarou Rodrigo na legenda da publicação.

A modelo foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer. Ná vespera de seu aniversário de 49 anos, em 11 de outubro, ela realizou uma cirurgia de seis horas para retirar o tumor da coxa esquerda. Na sequência, Vera deu início às sessões de radioterapia, que foram concluídas em dezembro de 2024.

Rodrigo Faro conta que a filha de 12 anos salvou banhista

O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais na segunda-feira, 6, para compartilhar com os seguidores um relato emocionante envolvendo sua filha caçula, Helena. Por meio de seu Instagram oficial, o comunicador contou que a herdeira salvou uma banhista que passava sufoco contra uma correnteza.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Rodrigo revelou que, durante um passeio de barco em família, Helena agiu sozinha ao avistar uma mulher com dificuldades para retornar devido à agitação do mar. De acordo com o artista, a caçula não pensou duas vezes em ajudá-la.

"A minha filha Helena, com apenas doze anos, socorreu uma pessoa que não conseguia voltar para o barco por conta da forte correnteza que a levou pra longe… Ela brincava com o seabob [scooter subaquática] perto do nosso barco e não pensou duas vezes em ajudar. Saiu em alta velocidade pro meio do canal em direção a moça para resgatá-la. E fez tudo sozinha! Que orgulho de você filha!", escreveu Rodrigo Faro na legenda.

Ao longo do registro onde o apresentador relata o ocorrido, um trecho do momento em que Helena resgatou a banhista também foi compartilhado por Rodrigo. No vídeo, é possível ouvi-lo parabenizando a menina por seu gesto de solidariedade: "Você é uma heroína! Parabéns, filha. Você é fera, Deus te abençoe, salvou uma vida". Assista ao relato!

