Vera Viel comemora evolução no tratamento: 'Fim de mais uma etapa'

A apresentadora Vera Viel usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o encerramento de mais uma etapa importante de seu tratamento

A apresentadora Vera Viel usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para compartilhar com os seguidores o encerramento de mais uma etapa importante de seu tratamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a esposa de Rodrigo Faro comemorou o fim do uso das muletas após a cirurgia realizada no início de outubro para a retirada de um tumor raro e maligno.

Na publicação, ela escreveu: "Fim de mais uma etapa. As muletas me ajudaram muito nesses primeiros 45 dias pós cirurgia de retirada do tumor. Hoje finalmente não preciso mais usá-las…Que felicidade poder voltar a caminhar tão rapidamente. Sou grata a Deus por essa recuperação tão surpreendente! ELE é bom o tempo todo e só permite o que é NECESSÁRIO!!!", celebrou.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho. "Deus é bom o tempo todo. Pai amoroso!", disse um. "Que Deus abençoe grandemente você e que sua recuperação seja repleta de Bênçãos", desejou outro. "Deus Seja louvado. O senhor é perfeito. Obrigado Deus por maravilhosa benção na vida da D.Vera", celebrou mais uma.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Vera Viel explicou por que tem cicatrizes nas duas pernas

Recentemente, Vera Viel explicou o motivo de ter cicatrizes nas duas pernas. "Foi necessário fazer um enxerto de veias de uma perna para a outra. Por isso, tenho duas cicatrizes", detalhou. Em outro momento, a modelo mostrou que a marca do corte está ficando mais clara e falou sobre o uso das muletas.

"Tem muita gente me perguntando por que eu ainda uso as muletas, eu uso porque não posso forçar muito a perna esquerda, que foi operada, eu tenho que compensar o peso quando tiver caminhando, só acho que essa semana vai ser a última, porque já tem um mês e duas semanas que eu tô usando", comentou e ainda disse que usa meias de compressão para evitar trombose.

Leia também: Médico explica câncer raro de Vera Viel: 'Diagnóstico precoce é sempre fundamental'