Médico explica câncer raro de Vera Viel: 'Diagnóstico precoce é sempre fundamental'

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra também detalha possíveis tratamentos que Vera Viel poderá ser submetida

Vera Viel (48) anunciou nesta quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é importante para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

Abissamra diz que, após a cirurgia que Vera Viel realizará nesta sexta-feira, 11, para a retirada do tumor, é possível que ela passe pela quimioterapia endovenosa como tratamento complementar. "Apesar de não se saber detalhes do estágio da doença da paciente,os sarcomas sinoviais são doenças quem costumam ter boas respostas as quimioterapias."

Vera Viel ficou internada por três dias na última semana, para realizar uma bateria de exames. A apresentadora anunciou o diagnóstico nesta quinta e, através das redes sociais, agradeceu o carinho e as orações que tem recebido de seu público.

CONFIRA ANÚNCIO DE VERA VIEL: