Vera Viel explica por que tem cicatrizes nas duas pernas: 'Foi necessário'

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, voltou a dar detalhes sobre sua cirurgia e explicou por que tem cicatrizes nas duas pernas

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, voltou a dar detalhes sobre sua cirurgia. Cerca de 15 dias após remover um tumor raro e maligno, o sarcoma sinovial, de sua coxa esquerda, a famosa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para interagir com os seguidores e foi questionada se a intervenção médica havia sido realizada nas duas pernas.

"A cirurgia foi nas duas pernas?. Tô na torcida pela sua vitória", quis saber o internauta. "Sim, foi necessário fazer um enxerto de veias de uma perna para a outra. Por isso, tenho duas cicatrizes", detalhou. Em seguida, ela contou que, por ter tido sinais logo de início e procurado médicos para realizar exames, não corre risco de amputar a perna.

Rodrigo Faro mostra rotina com Vera Viel: 'É bom poder cuidar do meu amor'

Na última quarta-feira, 23, o marido dela, o apresentador Rodrigo Faro, usou as redes sociais para mostrar a rotina de cuidados com a amada. "Nossa rotina diária…Como é bom poder cuidar do meu amor", disse ele na legenda da publicação.

No vídeo compartilhado no Instagram, ele diz: "Bora para os cuidados diários. Olha como ela está linda. Ela está com a meia de compressão para manter a circulação legal. E todo dia eu tenho que medir com oxímetro o dedão do pé dela, dar banho e ajudar. Então vamos lá", detalhou o apresentador.

Em seguida, ele mediu a oxigenação na ponta da perna da esposa. "Está ótimo. Parabéns. Tá tudo legal, meu amor", se alegrou. "Cuidados feitos. Tudo em ordem. Agora ela vai ficar repousando e eu vou trabalhar. A noite eu volto para dar banho", encerrou.

