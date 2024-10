Vera Viel revela que está com um tumor raro e maligno: 'Nada é impossível'

Após dias de compartilhar que encontrou um tumor na perna, Vera Viel revela seu diagnóstico de doença e conta que iniciará tratamento

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, revelou seu diagnóstico após alguns dias de angústia esperando o resultado de exames depois de encontrar um tumor em sua coxa. Nesta quinta-feira, 10, a famosa compartilhou um texto contando que está com um tumor maligno e raro.

A mãe das três filhas do comunicador da Record TV, primeiramente, agradeceu o carinho de todos e em seguida falou sobre a descoberta de um Sarcoma Sinovial. Vera Viel falou que iniciará o tratamento após retirá-lo em cirurgia.

"Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância", contou como percebeu que estava com o tumor.

Em seguida, ela deu mais detalhes do que foi visto em exames. "Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha", escreveu que está confiante para iniciar seu tratamento contra a enfermidade.

Vera Viel contou que nesta sexta-feira, 11, fará a cirurgia de retirada e depois seguirá com o tratamento com equipe médica. "Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura", declarou.

"Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem", finalizou o pronunciamento.

No último sábado, 05, Vera Viel voltou para casa e no domingo, 6, foi até votar ao lado de Rodrigo Faro. Na noite de sexta-feira, 04, o casal apareceu na rede social e contou que estava no hospital depois da modelo notar um nódulo em sua perna.

É bom lembrar que os são pais de Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11 anos. Os dois estão casados há 21 anos e juntos há 27 anos.

Confira o pronunciamento de Vera Viel:

Ver essa foto no Instagram

A descoberta do nódulo de Vera Viel na coxa

Na noite de sexta-feira, 4, Rodrigo Faro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que apareceu ao lado da esposa Vera Viel, que está no hospital. "Oi gente, estou aqui com minha Vera, a mulher mais linda desse mundo, minha princesa, minha rainha. E a gente quer dividir com vocês uma coisa que a gente está passando aqui", começou o apresentador.

Em seguida, Vera explicou que descobriu um nódulo na perna e aguarda os resultados dos exames para saber do que se trata. "Vou explicar rapidinho, depois a gente entra em mais detalhes. Resumindo, há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram por fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder", contou ela.