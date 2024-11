Tata Werneck comemora alta hospitalar da avó após pedir orações: 'Milagre'

A atriz e apresentadora Tata Werneck contou que sua avó, Dona Vera, recebeu alta após ser internada para tratar uma pneumonia

A atriz e apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para compartilhar uma boa notícia. Por meio de seu Instagram oficial, a artista contou que sua avó, Dona Vera, recebeu alta após ser internada para tratar uma pneumonia.

"Um milagre! Vovó está em casa. Uma senhora de 89 anos, que estava com pneumonia nos dois pulmões, sem conseguir falar ou andar, precisando de 02, volta pra casa melhor do que nunca! Lúcida, curada e feliz! Agradeço demais a equipe de limpeza do hospital São Vicente, de nutrição, todos os maqueiros, técnicos de enfermagem, todos da enfermagem, recepção e médicos maravilhosos!", iniciou ela.

"Obrigada doutor Marcelo Assad que cuida da minha família! Te amamos! Obrigada doutor Marcelo Kal

que é chefe do CTI do hospital pelo tratamento humano e acolhedor! Obrigada ao hospital por ter cuidado da minha avó! E obrigada a vocês que rezaram! A oração de vocês fez toda diferença! Obrigada meu Deus amado milagroso que eu amo mais que tudo!", encerrou.

Nos comentários, internautas deixaram mensagens de carinho. "Graças a Deus, que notícia excelente", disse uma. "Graças a Deus, melhor notícia do dia! Estou muito feliz que ela já esteja em casa. Muita saúde para sua vovó e toda família. Amém", escreveu outra. "Muita saúde e amor para a família!, celebrou uma terceira.

Tata Werneck pediu orações ao revelar nova internação da avó: 'Acredito na fé'

Recentemente, a apresentadora contou que sua avó, Dona Vera, precisou ser internada em um hospital. Por meio de seu Instagram oficial, a artista pediu orações para que ela possa se recuperar o mais breve possível.

"Somos tantos e acredito na fé das pessoas… Queria pedir orações para minha avó amada Vera, que se internou novamente. Para que ela se recupere para poder ficar mais tempo com a gente, porque a gente ama muito ela", escreveu Tata na legenda de uma foto da avó junto com sua filha, a pequena Clara Maria, de 5 anos.

