Tata Werneck pede orações ao revelar nova internação da avó: 'Acredito na fé'

Avó da apresentadora Tata Werneck, Dona Vera precisou ser internada novamente em um hospital para receber cuidados médicos

A atriz e apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais na noite de sexta-feira, 8, para contar aos seguidores que sua avó, Dona Vera, precisou ser internada em um hospital. Por meio de seu Instagram oficial, a artista pediu orações para que ela possa se recuperar o mais breve possível.

"Somos tantos e acredito na fé das pessoas… Queria pedir orações para minha avó amada Vera, que se internou novamente. Para que ela se recupere para poder ficar mais tempo com a gente, porque a gente ama muito ela", escreveu Tata na legenda de uma foto da avó junto com sua filha, a pequena Clara Maria, de 5 anos.

Nos comentários, diversos amigos famosos e fãs deixaram mensagens de carinho e apoio, desejando a rápida melhora da familiar de Tata Werneck. "Oh minha querida, sua avó já está em minhas orações, Deus abençoe todos vocês", declarou a atriz Beth Goulart.

"Que as mãos do Senhor estejam sobre ela, curando e cuidando de todos os detalhes", disse Natasha Dantas, esposa de William Bonner. "Orando por ela! Fica com o coração tranquilo e confiante", falou uma seguidora.

Tata Werneck chora e emociona ao revelar abuso

Recentemente, a apresentadora Tata Werneck surpreendeu ao se emocionar e chorar em seu programa, o Lady Night, ao receber a atriz Débora Falabella. Sempre fazendo piadas e tirando sarro das situações, a humorista chamou a atenção ao realmente se emocionar e fazer um desabafo.

A esposa de Rafa Vitti então fez uma forte revelação sobre sua vida pessoal e foi possível ver que se tratava de um assunto muito sério: abuso sexual. A famosa compartilhou o que viveu ao falar sobre ter ido à peça de Débora, Prima Facie, que retrata a história de uma advogada que questiona o judiciário após ter sido vítima de estupro; confira detalhes!