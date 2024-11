Tata Werneck chora e emociona ao revelar abuso: 'Medo'

Ao receber Débora Falabella em seu programa, Tata Werneck chora ao contar que sofreu abuso e se identificou com personagem da atriz em peça

A apresentadora Tata Werneck surpreendeu ao se emocionar e chorar em seu programa, o Lady Night, ao receber a atriz Débora Falabella. Sempre fazendo piadas e tirando sarro das situações, a humorista chamou a atenção ao realmente se emocionar e fazer um desabafo.

A esposa de Rafa Vitti então fez uma forte revelação sobre sua vida pessoal e foi possível ver que se tratava de um assunto muito sério: abuso sexual. A famosa compartilhou o que viveu ao falar sobre ter ido à peça de Débora, Prima Facie, que retrata a história de uma advogada que questiona o judiciário após ter sido vítima de estupro.

"Estou emocionada porque fui assistir a essa peça com meus pais. Eles lembraram do momento, nunca falei disso porque tenho medo de falar sobre isso... Eles lembraram quando eu passei por uma situação super séria, e as perguntas que eram feitas, sempre diminuindo, descredibilizando o que eu dizia, como se eu não tivesse falando a verdade. Como é que ele era? Mas você tava assim? Por que você não gritou? Por que você não chamou a polícia? Porque eu tava com medo, eu tava desesperada”, desabafou Tata ao relembrar quando viu a peça com a família e se identificou em alguns pontos.

"Eu lembro que eu pensava assim: 'eu preciso sobreviver', se tivesse qualquer coisa pra sobreviver eu faria, passaram alguns anos, mas eu sinto temerosa de falar, essa peça tem que ser assistida, é fundamental, tem que ser assistida por todo mundo", relatou dizendo que o episódio aconteceu há anos.

Confira o vídeo do relato de Tata Werneck:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tatá Werneck explica decisão de morar separada do marido

Tatá Werneck e Rafa Vitti estão vivendo uma nova fase no casamento. Em suas redes sociais, a apresentadora e humorista contou como está sendo a experiência de morar longe do marido. Isso porque o ator precisou se mudar temporariamente para gravar um filme em São Paulo, enquanto a esposa segue no Rio de Janeiro.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Tatá abriu mais uma de suas caixinhas de perguntas, que fazem sucesso por suas respostas sinceras e bem-humoradas. Mas ao ser questionada sobre a distância do marido, a apresentadora deu uma resposta séria e contou como está sendo a experiência: “Estou achando maneiro”, iniciou.

“Estamos numa fase muito boa agora. A gente já passou por crises. Vejo os casais midiáticos, acho incrível pessoas que (dizem que) não têm problemas, que é sempre muito bom. Ou então quando ligam a câmera é sempre perfeito. Somos um casal normal, a gente passa por vários momentos difíceis, briga, faz as pazes”, ela afirmou. Saiba mais aqui!

