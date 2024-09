Preta Gil revela mudança em novo ciclo de quimioterapia: 'Vou tentar'

Em tratamento contra o câncer, Preta Gil contou que o terceiro ciclo de quimioterapia será realizado de forma diferente dos anteriores

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para revelar aos seguidores que iniciará um novo ciclo em seu tratamento contra o câncer. Na manhã desta segunda-feira, 23, já em São Paulo, a artista publicou registros no hospital e contou como serão os próximos dias.

Diferente dos outros ciclos, Preta Gil explicou que não ficará internada na unidade de saúde durante a sessão de quimioterapia. Por meio de uma sequência de vídeos, a filha de Gilberto Gil contou que, agora, seguirá com o tratamento em casa.

"Dessa vez, eu e meus médicos, resolvemos experimentar eu fazer a quimio no ambulatório, na parte de oncologia, e ir para a casa com a quimio, que vem em um dispositivo que vai saindo [a medicação]. Você pode ir para casa e fazer lá", iniciou a cantora, esclarecendo melhor a mudança no terceiro ciclo.

"E achamos que é uma opção boa para mim, em casa ficamos mais confortável, nos alimentamos melhor. Eu vou tentar. Vamos ver se os remédios para enjoo via oral vão segurar", completou a artista, que realizará o tratamento desta forma pela primeira vez.

Recentemente, Preta falou abertamente sobre a queda de cabelo. Embora tenha conseguido recuperar os fios, a cantora revelou que eles voltaram a cair durante o novo ciclo do tratamento contra o câncer.

Em meio à possibilidade de perder o cabelo, ela contou que está em paz com a possibilidade de precisar raspar a cabeça. "Ainda faltam quatro [ciclos], mas não tem problema. Cabelo a gente coloca lenços e outras coisas e depois ele cresce", disse a famosa, na ocasião.

Vale lembrar que Preta Gil voltou a lutar contra a doença no final de agosto deste ano, quando descobriu por meio de uma bateria de exames que o câncer havia retornado em 4 lugares diferentes, sendo dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão na ureter.

Preta Gil inicia novo ciclo de quimioterapia - Reprodução / Instagram

Gilberto Gil detalha conselho à Preta após diagnóstico de câncer

Recentemente, a cantora Preta Gil contou ao público que precisou retomar seu tratamento contra o câncer no intestino, descoberto em janeiro de 2023. Durante participação no programa 'Conversa com Bial', ela revelou que recebeu um conselho bastante marcante de seu pai, Gilberto Gil, enquanto estava hospitalizada.

"Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando", declarou o veterano à filha, na ocasião.

Agora, em entrevista ao site 'GQ Brasil', Gilberto Gil falou um pouco sobre o diálogo que teve com a filha. Adepto de filosofias orientais e africanas, o veterano acredita que 'tudo o que começa tem um fim'