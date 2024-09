Preta Gil fala sobre raspar a cabeça em nova etapa do tratamento: ‘Vamos ver’

Em uma nova fase na luta contra o câncer, Preta Gil revela queda capilar e abre o coração sobre a possibilidade de raspar a cabeça

Em uma nova etapa de sua batalha contra o câncer, Preta Gil falou abertamente sobre a queda de cabelo. Embora tenha conseguido recuperar os fios, a cantora revelou que eles voltaram a cair durante o novo ciclo de tratamento. Em suas redes sociais na última quinta-feira, 19, ela afirmou estar em paz com a possibilidade de precisar raspar a cabeça.

Nos stories do Instagram, Gil contou que muitos seguidores tinham dúvidas sobre seu cabelo. Enquanto se arrumava para um evento, a cantora compartilhou que seus fios estão caindo novamente, mas que está lidando com a queda assim como enfrentou no primeiro tratamento: "Pessoas me perguntam muito sobre meu cabelo”, iniciou.

“Perguntam se ele não vai cair e se eu não vou ficar careca. Ele está caindo, mas é uma perda parcial. Mas está caindo bastante. Da outra vez eu consegui e não raspei a cabeça. Desta vez, estamos no segundo ciclo [de quimioterapia], vamos ver", Preta afirmou que ainda tem alguns ciclos de tratamento pela frente.

Em meio à possibilidade de perder o cabelo, a cantora contou que está em paz com a decisão e já tem alguns planos para lidar com a careca durante o tratamento, incluindo o uso de lenços: “Ainda faltam quatro [ciclos], mas não tem problema. Cabelo a gente coloca lenços e outras coisas e depois ele cresce”, ela abriu o coração.

Preta Gil fala sobre raspar a cabeça em nova etapa do tratamento - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Preta Gil desabafou sobre sua nova batalha. Diagnosticada com a doença em quatro lugares diferentes, ela contou como descobriu o diagnóstico: "Eu estava assim, desencanada, feliz. Fui para o hospital fazer o check-up tranquila e aí, de repente, vem uma surpresa nada agradável”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Assim como fez no ano passado, Preta veio a público falar da doença. "Eu faço questão de falar abertamente, justamente com essa intenção assim, de que as pessoas não se envergonhem, que elas peçam ajuda, que elas se cerquem de pessoas que as amam, porque cada um reage de uma maneira, mas isso é muito importante: rede de apoio".

Preta Gil recebe cuidados de suposto affair em leito de hospital:

Na madrugada desta terça-feira, 17, Preta Gil usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha. Em meio a uma nova fase em sua luta contra o câncer e aos rumores sobre um possível affair com o artista, ela compartilhou um vídeo mostrando o cantor cuidando dela e agradeceu o apoio.